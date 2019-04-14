Фото: Участники "Евровидения" от Норвегии "зажгли" в Риге

Стоит отметить, что это будет уже 64‑й конкурс песни "Евровидение". На этот раз он пройдёт в Тель-Авиве, благодаря прошлогодней победе Нетты Барзилай с песней Toy. До этого в Израиле конкурс проходил в 1979 и 1999 годах.

На мероприятии посвященному "Евровидению" выступили представители Латвии - Carousel, также свои номера показали участники, которые не прошли в финал - Моника Мария из Литвы и Эдгар Крейлис.

Carousel ФОТО: Eirovīzijas fanu klubs OGAE Latvia/ пресс-фото

Настоящее шоу на сцене устроили участники конкурса от Норвегии - KEiiNO.

KEiiNO — это группа, в которую входят рэпер и комик Фред-Рене Бульо, а также исполнители Том Хьюго Хермансен и Александра Ротан.

KEiiNO ФОТО: Eirovīzijas fanu klubs OGAE Latvia/ пресс-фото

Трио исполнило зажигательную песню Spirit In The Sky, с которой и отправится в Израиль. Стоит подчеркнуть, что букмекеры достаточно высоко оценивают их шансы, как впрочем и шансы Латвии.

Напомним, первый, второй полуфиналы и финал "Евровидения" состоятся 14, 16 и 18 мая. В конкурсе принимает участие 41 страна.