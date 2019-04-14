Депутат Госдумы России Милонов сообщил, что его избили

"Если они депутата бьют дверью, что же сделают с простым человеком", - так в интервью изданию 78.ру заявил депутат Госдумы России Виталий Милонов, комментируя конфликт на штрафстоянке в Санкт-Петербурге.
В социальной сети Instagram Милонов написал, что приехал на спецстоянку, чтобы помочь приятелю, у которого эвакуировали машину, и обнаружил "ужасную контору, пьяных эвакуаторщиков и бандитизм".
"Мы должны это признать и выгнать этих сволочей поганой метлой", - написал он. Про избиение он не рассказал.
По информации питерского издания "Фонтанка", Милонова предположительно дважды ударили дверью во время конфликта в администраторской спецстоянки.
За медицинской помощью он обращаться не стал, однако, как пишет "Фонтанка", подал заявление в полицию о полученных "телесных повреждениях".
В свою очередь, издание Baza пишет, что сотрудники стоянки отрицают, что депутат Милонов был избит, а обвинения в нападении называют "шантажом и ложью".
Baza со ссылкой на работников стоянки сообщает, что Милонов кричал на них, называя "геями и представителями партии ЛГБТ", требуя вернуть машину его приятелю.
"Радио Свобода" отмечает, что Милонов известен своими гомофобными взглядами и законодательными инициативами.
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У приятеля эвакуировали машину - решил помочь и обнаружил ужасную контору, пьяных эвакуаторщиков и бандитизм. Платная эвакуация наша ошибка и абсолютно незаконна.мы должны это признать и выгнать этих сволочей поганой метлой. Буду предлагать нашему губернатору Беглову внести предложения в Законодательное Собрание