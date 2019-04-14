Более 45 000 евро в год. Такой доход у Баранника в Рижском порту

Сравнительно небольшую сумму – более 11 000 евро – Баранник в прошлом году накопил и в различных банках.

По данным декларации Баранника, он начал создавать накопления наличными с 2013 года, фактически ежегодно их наращивая.

В 2013 году в качестве накоплений политик указал в декларации около 15 000 евро наличными, в 2014 году – около 24 500 евро, в 2015 году – около 39 000 евро, в 2016 году – около 58 000 евро, в 2017 году – около 47 000 евро, а в прошлом году наличные накопления Баранника пережили наибольший рост – примерно на 25 000 евро.

Общие доходы политика в прошлом году превысили 79 500 евро.

Самой прибыльной была должность в правлении Рижского свободного порта, где он заработал 45 418 евро, а также в Рижской думе, где в качестве зарплаты он получил 34 161 евро за год.

Еще 862 евро Баранник получил в виде компенсации от самоуправления, а 857 евро - в качестве компенсаций от государственных и страховых компаний.

Рижскому вице-мэру принадлежат земля и квартира в Марупском крае, а также автомобиль BMW 530 2005 года выпуска. Депутату принадлежат доли капитала компании Highway Media, номинальная стоимость которых составляет 711 евро.

В прошлом году Баранник внес 5000 евро в виде членских взносов в различные общества, а 1000 евро пожертвовал. Также он выдал займы на сумму 3364 евро.