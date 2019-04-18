Пасха в Риге: чем заняться на праздники?

Также с 19 по 22 апреля в рижском кинотеатре K. Suns (ул. Элизабетес, 83/85) состоятся бесплатные показы детских пасхальных фильмов.

Фильмы будут представлены на языке оригинала с синхронным переводом на латышский язык. Вход для детей и родителей с детьми - бесплатный.

Пасха. Иллюстративное фото ФОТО: www.pexels.com

В субботу, 20 апреля, в 16:00 в рижской церкви Гертруды на улице Яуна пройдет мероприятие "Тихие субботние псалмы", в рамках которого под руководством дирижера Петериса Вайковскиса выступит ансамбль старинной музыки Ars Antiqua Rīga.

В воскресенье, 21 апреля, с 11:00 до 20:00 любой желающий сможет покачаться на специально установленных пасхальных качелях на площадях Ливу и Бривибас.

С 12:00 до 15:00 на Агенскалнском рынке пройдет мероприятие LIELdienas, в рамках которого с пасхальным концертом выступят биг-бэнд City Jazz Riga и фольклорный ансамбль Grodi.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: "Веселые пасхальные качели" у Памятника Свободы

Также 21 апреля в 14:00 рижане и гости столицы смогут посетить концерт музыкантов, играющих на кокле, который состоится в Рижском центре культуры и народного творчества Mazā ģilde.

Перед посетителями выступят ансамбль коклеистов Teiksma, квинтет коклеистов, ученики Рижской первой музыкальной школы им. Язепа Мединьша, Юрис Визбулис (тенор), флейтистка Ольга Ридзевская. Руководить концертом будет дирижер Артур Крушко.

В 16:00 в Рижской Старой церкви Св. Гертруды состоится концерт "Воскрешение".

На мероприятии выступят рижский камерный хор Ave Sol, дирижеры Андрис Вейсманис и Юргис Цабулис, а также органист Айгар Рейнис.

В 17:00 в Рижской церкви Св. Иоанна состоится концерт Musica Festiva.

В представлении примут участие органистка Илзе Рейне, тромбонисты Янис Пориетис, Эдгар Бардзиньш и Артур Берзиньш, валторнист Карлис Рерихс и тубист Роберт Брантс.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Пасха

В понедельник, 22 апреля, в 12:00 в саду дворца культуры Ziemeļblāzma состоится интерактивное мероприятие для семей с детьми Lieldienu jampadracis. Перед посетителями выступит оркестр Rīga.

С 12:00 до 15:00 в вестибюле дворца культуры VEF будет проходить мероприятие Kas šo Lieldienu iešūpoja?

Рижане и гости столицы смогут принять участие в творческих мастерских: изготовлении корон, рисовании хной, декупаже и вязании.

Мероприятие проведет команда Silueti.lv вместе с Иевой Пиебалгой и руководителем студии народного прикладного искусства Atkalnis Инетой Крастыней.

Перед посетителями также выступят латгальский ансамбль Olūteņš, латвийские рэперы Edavārdi и DJ Makree.

С 13:00 до 16:00 в рижском центре культуры Iļģuciems будет проходить мероприятие Zaķim pa pēdām, в рамках которого посетители смогут принять участие в творческих мастерских и посетить праздничный концерт.

Перед присутствующими выступят творческие коллективы Dejotprieks, Latve, Mārīte, вокальный ансамбль Ildzēni, капелла Hāgenskalna muzikanti, детско-юношеский ансамбль Karameles. Концерт начнется в 14:00 и закончится в 15:30. Мероприятие проведет Марис Пилацис вместе с Вией Зосеной в роли пасхального зайца. Для удобства посетителей будет также работать фотоуголок.