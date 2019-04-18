Пасха в Риге: чем заняться на праздники?
В конце текущей недели, с 18 по 21 апреля, в Риге, как и по всему миру, будет отмечаться католическая Пасха. В связи с этим жителей и гостей столицы приглашают посетить мероприятия, организованные в честь этого светлого праздника.
В четверг, 18 апреля, в 17:00 и в 19:00 в Большом зале Рижского латышского общества состоится Пасхальный концерт Aust gaismiņa, lec saulīte.
В мероприятии примут участие музыканты вокальной студии Knīpas un Knauķi: группы Mazputniņi, Apodziņi, Zvirbulīši, Ķīvītes, Cielaviņas, Vālodzītes, Zīlītes, Žubītes, Balodīši, Strazdiņi, Cīrulīši, скрипачка Илга Рейзниеце, коклеистка Лайма Янсоне и контрабасист Андрис Гунте.
Посетители смогут насладиться латышскими народными песнями, представлением Андриса Сеянса "Солнечный холст" и поучаствовать в традиционных латышских играх.
Входной билет на мероприятие стоит 3 евро, приобрести его можно перед концертом.
В пятницу, 19 апреля, по улицам Старой Риги пройдет экуменический крестный ход, организованный Видземским католическим молодежным центром. Мероприятие начнется в 12:00 и завершится в 14:30.
В 13:00 в церкви Св. Петра состоится музыкальное представление оркестра Sinfonia Concentrante.
Оркестр под руководством маэстро Андры Вецумниеки сыграет кантату итальянского композитора Джованни Баттиста Перголези - Stabat Mater.
В качестве солистов перед зрителями выступят Анта Янковска (сопрано) и Ирма Паваре (мецо-сопрано).
Приглашения доступны в кассе церкви Св. Петра.
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В 17:00 в Большой ауле Латвийского университета (ЛУ) состоится концерт Lux Aeterna.
Перед посетителями мероприятия выступят духовой оркестр ЛУ, RKTMC Mazā ģilde, молодежный хор Balsis, смешанный хор Рижского университета им. Страдыня, смешанный хор Центрального статистического управления Rīga, камерный хор ЛУ DeCoro, смешанный хор Рижской ассоциации муниципальных учреждений культуры и дворца культуры Ziemeļblāzma Vivat, смешанный хор Латвийской палаты присяжных адвокатов, а также солисты Перина Медеф (сопрано, Франция), Янис Апейнис (баритон, Латвия), Айгар Рейнис (орган, Латвия), Каспарс Шмитс (туба, Латвия).
Присутствующие смогут насладиться рэквиемом Габриэля Форе, произведениями Арво Перта, Питера Мичанса, Люции Гаруты.
Мероприятие организовано Центром культуры Латвийского университета.
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В 18:00 в Рижской церкви Марии Магдалины состоится концерт, в рамках которого будут исполнены произведения Иоганна Себастьяна Баха и кантата Stabat Mater Джованни Баттиста Перголези.
В мероприятии примут участие Илзе Гревеле-Скарайне (сопрано), Тереза Гретере (сопрано), Ринальд Кандалинцев (тенор), Кристина Купча (барочный гобой), барочный оркестр Collegium Musicum Riga, а также дирижер Марис Купчс.
В 19:00 в Рижском Святом Престоле церкви Св. Иоанна в рамках весеннего фестиваля Windstream состоится "Концерт Великой пятницы".
Перед посетителями мероприятия выступят оркестр Rīga, смешанный хор Бабитской волости Maska, смешанный хор Гаркалнской волости PaSaulei, Элина Шимкус (сопрано), Рихардс Мачановскис (баритон) и дирижер Янис Озолс. Билеты на концерт можно приобрести в кассах Biļešu paradīze.
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В 20:00 в Англиканской церкви Святого Искупителя пройдет концерт произведений Франсуа Куперена "Теневые чтения".
На мероприятии выступят ансамбль старинной музыки Латвийского университета Dziesma, солисты Инесе Гуте (сопрано) и Кристина Гайле (сопрано), скрипачки Марите Бирзина и Элина Лагзда, виолончелист Мартинс Гайлис и органистка Лариса Царкова.
Также с 19 по 22 апреля в рижском кинотеатре K. Suns (ул. Элизабетес, 83/85) состоятся бесплатные показы детских пасхальных фильмов.
Фильмы будут представлены на языке оригинала с синхронным переводом на латышский язык. Вход для детей и родителей с детьми - бесплатный.
В субботу, 20 апреля, в 16:00 в рижской церкви Гертруды на улице Яуна пройдет мероприятие "Тихие субботние псалмы", в рамках которого под руководством дирижера Петериса Вайковскиса выступит ансамбль старинной музыки Ars Antiqua Rīga.
В воскресенье, 21 апреля, с 11:00 до 20:00 любой желающий сможет покачаться на специально установленных пасхальных качелях на площадях Ливу и Бривибас.
С 12:00 до 15:00 на Агенскалнском рынке пройдет мероприятие LIELdienas, в рамках которого с пасхальным концертом выступят биг-бэнд City Jazz Riga и фольклорный ансамбль Grodi.
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Также 21 апреля в 14:00 рижане и гости столицы смогут посетить концерт музыкантов, играющих на кокле, который состоится в Рижском центре культуры и народного творчества Mazā ģilde.
Перед посетителями выступят ансамбль коклеистов Teiksma, квинтет коклеистов, ученики Рижской первой музыкальной школы им. Язепа Мединьша, Юрис Визбулис (тенор), флейтистка Ольга Ридзевская. Руководить концертом будет дирижер Артур Крушко.
В 16:00 в Рижской Старой церкви Св. Гертруды состоится концерт "Воскрешение".
На мероприятии выступят рижский камерный хор Ave Sol, дирижеры Андрис Вейсманис и Юргис Цабулис, а также органист Айгар Рейнис.
В 17:00 в Рижской церкви Св. Иоанна состоится концерт Musica Festiva.
В представлении примут участие органистка Илзе Рейне, тромбонисты Янис Пориетис, Эдгар Бардзиньш и Артур Берзиньш, валторнист Карлис Рерихс и тубист Роберт Брантс.
ФОТОГАЛЕРЕЯ: Пасха
В понедельник, 22 апреля, в 12:00 в саду дворца культуры Ziemeļblāzma состоится интерактивное мероприятие для семей с детьми Lieldienu jampadracis. Перед посетителями выступит оркестр Rīga.
С 12:00 до 15:00 в вестибюле дворца культуры VEF будет проходить мероприятие Kas šo Lieldienu iešūpoja?
Рижане и гости столицы смогут принять участие в творческих мастерских: изготовлении корон, рисовании хной, декупаже и вязании.
Мероприятие проведет команда Silueti.lv вместе с Иевой Пиебалгой и руководителем студии народного прикладного искусства Atkalnis Инетой Крастыней.
Перед посетителями также выступят латгальский ансамбль Olūteņš, латвийские рэперы Edavārdi и DJ Makree.
С 13:00 до 16:00 в рижском центре культуры Iļģuciems будет проходить мероприятие Zaķim pa pēdām, в рамках которого посетители смогут принять участие в творческих мастерских и посетить праздничный концерт.
Перед присутствующими выступят творческие коллективы Dejotprieks, Latve, Mārīte, вокальный ансамбль Ildzēni, капелла Hāgenskalna muzikanti, детско-юношеский ансамбль Karameles. Концерт начнется в 14:00 и закончится в 15:30. Мероприятие проведет Марис Пилацис вместе с Вией Зосеной в роли пасхального зайца. Для удобства посетителей будет также работать фотоуголок.
В 15:00 в Рижской Старой церкви Св. Гертруды состоится концерт "Пасхальные мотивы". В мероприятии примет участие музыкальный коллектив A'baronin ensemble. Перед зрителями выступят Микус Абарониньш (тенор), Илзе Гревеле (сопрано), альтистка Снедзе Канепе, басист Эдуард Вациетис, клавесинист Роберт Хансонс, виолончелистка Арта Абарониня и скрипач Раймонд Мелдерис.
В 16:00 гостей и жителей столицы приглашают посетить музыкальный спектакль Kāzu godi, который состоится в Доме музыки Daile.
В рамках мероприятия выступят рижские фольклорные ансамбли Grodi и Garataka, Ледургский фольклорный ансамбль Putni, Медневский этнографический ансамбль, Алсунгский этнографический ансамбль Suitu sievas и музыкальное объединение Oroboro.
Стоимость входного билета на спекталь - 5 евро.
21 и 22 апреля с 10:00 до 16:00 в Латвийском этнографическом музее также пройдут мероприятия, посвященные Пасхе.
Рижан и гостей столицы приглашают принять участие в творческих мастерских и народных играх и танцах с фольклорными ансамблями.
ФОТОГАЛЕРЕЯ: Праздник Пасхи в Этнографическом музее
С 9 по 21 апреля у всех желающих есть возможность посетить выставку "Пасха в стиле модерн", которая проходит в музее "Рижский центр югендстиля".
Посетители мероприятия смогут ознакомиться с пасхальным декором, характерным для стиля модерн.
На выставке будут представлены предметы начала 20-го века из музейной коллекции, связанной с весенним пробуждением.
Интерьер будет дополнен праздничными декорациями художника Тамары Чудновской, вдохновением для которых стали исторические узоры. Музей открыт каждый день с 10:00 до 18:00, понедельник – выходной. Входной билет в музей действителен и для посещения экспозиции.
20 и 22 апреля с 12:00 до 17:00 в Рижском музее фарфора пройдут Пасхальные мастерские, участникам которых предоставится возможность сделать уникальный сувенир или подарок для близких и друзей, расписав фарфоровых кроликов, яйца и яичные блюда керамическими красками. Мероприятие проведут музейные педагоги Астра Капране и Раса Янсоне.
Стоимость участия в Пасхальных мастерских составляет от 5,10 до 19,10 евро (в зависимости от выбранной темы).
Готовые работы можно будет получить в течение двух недель после обжига.