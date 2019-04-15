Договорились! Коалиция выдвинет на пост президента Латвии Эгила Левитса

Коалиционные партии договорились об одном кандидате, и он не видит причин, по которым этот кандидат не получил бы поддержку большинства депутатов Сейма, сказал Кариньш.

Лидер партии KPV LV Артус Кайминьш сообщил, что партия не будет выдвигать своего кандидата в президенты страны и поддержит одного выдвинутого всей коалицией претендента, хотя отдельные депутаты ее фракции могут проголосовать по-другому.

Большинство коалиционных партий - национальное объединение "Все для Латвии!"-"ТБ"/ДННЛ, Новая консервативная партия и объединение партий "Для развития/За!" - ранее уже объявили, что поддержат кандидатуру Левитса на пост президента Латвии.

"Новое Единство" тоже решило не выдвигать своего кандидата, чтобы коалиция могла договориться об одном кандидате в президенты.

Партии парламентской оппозиции объявили, что могут выдвинуть на должность президента Латвии своего кандидата или кандидатов, но конкретных претендентов не называют.