Так что же значит самая современная в мире кинотехнология IMAX?

Новейшая и самая современная в мире кино технология IMAX теперь доступна и в кинотеатре Apollo Kino.

Но что значит IMAX и благодаря чему эта технология является настолько особенной – объясняет руководитель Apollo Kino Эдгар Хартманис.

IMAX является сокращением фразы "максимум изображения" (по-английски Image maximum). Это значит, что для съемок фильма используются особые камеры – они значительно больше обычных камер и позволяют зрителям наслаждаться совершенно другим качеством изображения, более емкими кадрами и чистой картинкой.

ФОТО: Apollo Kino / Publicitātes foto

В первом и единственном в Латвии кинозале IMAX 275 мест, и это самый большой кинозал в новом кинотеатре Apollo Kino. Латвийские кинозрители смогут насладиться самым интенсивным опытом просмотра фильмов, ведь кинозал IMAX оборудован одной из первых в мире новых 3D систем лазерной проекции IMAX и трехмерной системой звука, которые вознесут просмотр фильмов на новый уровень.

IMAX является одной из новейших технологий киноиндустрии, состоящей из множества элементов, начиная со съемок фильма и до демонстрации фильма в кинозале.

В стандартном кинозале IMAX, по сравнению с обычным кинозалом, экран намного больше. Высота экрана IMAX составляет 16 м, а ширина – 22 м. Высота самого большого в мире экрана IMAX составляет 30 м, что сопоставимо с высотой пятиэтажного дома.

Экран настолько большой, что полностью заполняет угол зрения и предоставляет уникальный опыт просмотра кино – ничто за пределами киноэкрана не отвлекает внимание зрителя.

IMAX – это не только современный кинозал, но кроме того и соединение технологий и формата фильма.

Самым существенным отличием от фильмов обычного формата является то, что для отображения фильма используется полностью весь экран, без черных краев.

К тому же изображение вертикальное и пропорции экрана совершенно иные, чем обычно. Причиной того, почему не так много фильмов в качестве IMAX, являются затраты на съемки и демонстрацию фильма.

Кинокамеры, по сравнению с обычными камерами, значительно тяжелее, громче и сложнее в использовании. В качестве примера можно упомянуть вместимость кадра – в одном кадре можно снять материал продолжительностью всего 3 минуты. Все это удлиняет процесс съемки фильма, а также общие затраты, однако дарит зрителям киноопыт совершенно другого уровня.

Не все создатели фильмов могут позволить себе снимать фильмы в таком качестве, но тенденции мира кино свидетельствуют, что использование этой технологии будет становиться все более частой практикой съемок фильмов с большим бюджетом.

ФОТО: Apollo Kino / Publicitātes foto

В стандартных кинозалах демонстрируются фильмы, значительная часть которых снимается на обычную 35-милиметровую кинопленку. Ширина кадра, снятого в этом формате, 35 миллиметров, и он имеет почти квадратную форму.

С учетом того, что экран стандартного кинозала значительно шире, фильмы, говоря простым языком, "растягивается", чтобы приспособить их к широкому экрану – это препятствует просмотру фильма с более высоким разрешением.

В свою очередь фильмы формата IMAX снимаются на кинопленку в два раза более широкую (шириной 70 мм), что делает размер фильма в 10 раз больше, чем у стандартного фильма, снятого на 35-мм кинопленку, и это позволяет лучше увидеть и оценить все, что старались показать создатели фильма.

Фильмы IMAX проецируются с помощью особых лазерных проекторов, способных обрабатывать большой формат киноленты. В проекторе имеется особая система вентиляции и применяется ксеноновая лампа 15 000 ватт, для охлаждения которой используется вода.

Для сравнения – мощность стандартной лампочки, которую используют дома, – 35 ватт. Когда все эти технологии соединяются в одном проекторе, вес проектора IMAX достигает 2 тонн.

ФОТО: Apollo Kino / Publicitātes foto

Apollo Kino является одним из дочерних предприятий эстонского предприятия Apollo Group в Латвии. Apollo Kino является крупнейшей сетью кинотеатров в Эстонии с 8 кинотеатрами. Сейчас Apollo Kino предлагает зрителям самые современные кинотеатры в Таллинне, Пярну, Тарту, Нарве и на Сааремаа, а с 4 апреля и в Риге.