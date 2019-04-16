Макрон пообещал перестроить собор Парижской Богоматери

Огонь уничтожил две трети покрытия крыши собора и шпиль соборы, однако пожарные спасли структуру главного здания и две башни.

Об ограничении пожара было сообщено почти через девять часов после его начала.

"Худшего сценария удалось избежать", - заявил в понедельник вечером Макрон, прибывший на место событий. Он пообещал начать международную кампанию по сбору средств, чтобы историческое здание можно было восстановить.

"Мы все вместе перестроим этот собор. Это без сомнения часть судьбы Франции, и это будет проект, которым мы займемся в дальнейшие годы", - сказал Макрон.

"Французы ждут, что это будет сделано. Наша история это заслужила", - добавил он.

Макрон назвал произошедшее "ужасной трагедией".

Он отметил, что собор принадлежит "всем людям Франции" - и тем, кто никогда не смотрели на него своими глазами. Макрон также похвалил около 500 пожарных, участвоваших в работах по тушению, за "огромную смелость".

Глава группы брендов класса люкс Kering, миллиардер Франсуа Анри Аино, уже пообещал пожертвовать на восстановление собора 100 миллионов евро, сообщает AFP.

В группу Kering входят такие бренды как Gucci и Yves Saint Laurent.

Французская благотворительная организация Fondation du Patrimoine начала международный сбор средств на восстановление объекта мирового наследия ЮНЕСКО.

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Причина пожара пока неизвестна, однако он может быть связан с происходящими в здании работами по реновации. Прокуратура Парижа указывает, что в данный момент произошедшее расследуется как несчастный случай.

Во время тушения серьезные травмы получил один пожарный.

Пожарным удалось спасти ценные предметы искусства и религиозные артефакты, которые хранились в соборе.