"Он бы не выжил": Сергей Зверев впервые рассказал все тайны о своем сыне
Российский стилист Сергей Зверев впервые на телевидении прокомментировал скандал вокруг его сына Сергея Зверева-младшего. В эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" "Король гламура" эмоционально рассказал, как случилось так, что он решился взять мальчика из детского дома.
Сергей Зверев рассказал, как он впервые увидел болезненного мальчика в коридоре детского дома в Иркутске.
Работники рассказали, что у 3-летнего крохи такой букет болезней, что он и не выживет. Он жил благодаря тому, что его выходили пожилые работницы роддома и детского дома.
Стилист объяснил, что он тогда никого не искал. Он на протяжении многих лет занимается детскими домами. Специально он никого не искал. Но когда он увидел маленького и болезненного мальчика, которого тогда звали Саша, он не смог смотреть без слез на глазах.
"Невозможно было видеть, эту картинку", - вспоминает Зверев.
Стилист принял решение забирать мальчика в Москву. Ему объяснили, что никто этого не даст сделать.
"С таким диагнозом, вы его не довезете. Ребенок у вас не выживет... Для жизни нет никаких показаний... Он вообще не будет никогда говорить", - подчеркнули в детском доме.
Сергей Зверев признался, что никто из работников детдома не поехал с ним. Он подписал необходимые документы. Его тогда уже научили, что он не Саша, а Сережа.
Андрей Малахов отметил, что никто из шоу-бизнеса никогда не мог подумать, что сын Зверева ему не родной, ведь они были так похожи.
После тяжелого полета стилист все-таки привез мальчика домой в Москву. Тогда он начал сильно болеть.
"Появились дома,и эти болезни начались - одна за одной.
Мне надо было работать. Цены на все лекарства, пансионаты, дома отдыха. Отправлял с ним бабушку, а сам на гастролях", - рассказал Зверев.
Он объяснил, что все было не так красиво, как на экране. Ведь программа, где он снимался с сыном делалась бесплатно, и лишь для рейтингов канала. Он этого ужаса его спасла Алла Пугачева.
"Вы ему устроили этот ад, а он еще и бесплатно", - сказала режиссеру Примадонна.
Сергей Зверев подчеркнул, что он тогда искал родителей приемного сына. Их тогда нашли. Он хотел посмотреть на них
"Нашли устроили так, что они не знали, что я их увижу... Искал много оправданий для них. Я думал, что мы поговорим, я скажу, что ребенок жив-здоров. Но картинка не соответствовала тому, что я думал...Я увидел красивую, счастливую, дорого одетую женщину", - объяснил стилист.
Вместе с Малаховым они отметили, что и бабушка настоящая звезда, которая в роскошной шубе летает в Лондон.
"Я аж присел. Горем не убитые, ржали, настроение шикарное. Все отлично...", - вспоминает он.
Зверев принял решение, что для мальчика и для всех настоящая мать временно умерла.
Он объяснил, что жил всегда для сына. Он был окружен любовью и заботой. До 24 лет Сережа ни в чем не нуждался. Зверев рассказал, как он несся с гастролей через весь город, чтобы хотя бы один день побыть с ним. Стилист сказал, что он чувствовал Сергея Зверева-младшего на подсознании. Никогда не было так, чтобы кто-то даже подумал, что это приемный ребенок. В семье мальчика очень любили.
Мама Сергея Зверева сама из детского дома, поэтому звезда регулярно помогает сиротам. Ему очень жалко ее, которая готовила для маленького Зверева-младшего, а он в какой-то момент стал очень неблагодарным.
На данным момент брак Сергея Зверева-младшего трещит под швам. Вскрылась правда о его супруге. Женщина оставила двоих детей, много врала. Сейчас Зверев-младший уже не ночует дома. "Король гламура" отметил, что он знал, что так будет. У женщины был план, она хотела переехать в квартиру на Тверской, но ничего не получилось. Зверев отметил, что он готов поговорить сыном, но без камер. Он также надеется, что он окончательно разведется с "очередной артисткой", которая использует его.