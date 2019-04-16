"Он бы не выжил": Сергей Зверев впервые рассказал все тайны о своем сыне

Сергей Зверев рассказал, как он впервые увидел болезненного мальчика в коридоре детского дома в Иркутске.

Работники рассказали, что у 3-летнего крохи такой букет болезней, что он и не выживет. Он жил благодаря тому, что его выходили пожилые работницы роддома и детского дома.

Сергей Зверев ФОТО: скриншот видео

Стилист объяснил, что он тогда никого не искал. Он на протяжении многих лет занимается детскими домами. Специально он никого не искал. Но когда он увидел маленького и болезненного мальчика, которого тогда звали Саша, он не смог смотреть без слез на глазах.

"Невозможно было видеть, эту картинку", - вспоминает Зверев.

Стилист принял решение забирать мальчика в Москву. Ему объяснили, что никто этого не даст сделать.

"С таким диагнозом, вы его не довезете. Ребенок у вас не выживет... Для жизни нет никаких показаний... Он вообще не будет никогда говорить", - подчеркнули в детском доме.

Сергей Зверев признался, что никто из работников детдома не поехал с ним. Он подписал необходимые документы. Его тогда уже научили, что он не Саша, а Сережа.

Андрей Малахов отметил, что никто из шоу-бизнеса никогда не мог подумать, что сын Зверева ему не родной, ведь они были так похожи.

После тяжелого полета стилист все-таки привез мальчика домой в Москву. Тогда он начал сильно болеть.

"Появились дома,и эти болезни начались - одна за одной.

Мне надо было работать. Цены на все лекарства, пансионаты, дома отдыха. Отправлял с ним бабушку, а сам на гастролях", - рассказал Зверев.

Он объяснил, что все было не так красиво, как на экране. Ведь программа, где он снимался с сыном делалась бесплатно, и лишь для рейтингов канала. Он этого ужаса его спасла Алла Пугачева.

"Вы ему устроили этот ад, а он еще и бесплатно", - сказала режиссеру Примадонна.

Сергей Зверев ФОТО: скриншот видео

Сергей Зверев подчеркнул, что он тогда искал родителей приемного сына. Их тогда нашли. Он хотел посмотреть на них

"Нашли устроили так, что они не знали, что я их увижу... Искал много оправданий для них. Я думал, что мы поговорим, я скажу, что ребенок жив-здоров. Но картинка не соответствовала тому, что я думал...Я увидел красивую, счастливую, дорого одетую женщину", - объяснил стилист.

Вместе с Малаховым они отметили, что и бабушка настоящая звезда, которая в роскошной шубе летает в Лондон.

"Я аж присел. Горем не убитые, ржали, настроение шикарное. Все отлично...", - вспоминает он.

Зверев принял решение, что для мальчика и для всех настоящая мать временно умерла.

Он объяснил, что жил всегда для сына. Он был окружен любовью и заботой. До 24 лет Сережа ни в чем не нуждался. Зверев рассказал, как он несся с гастролей через весь город, чтобы хотя бы один день побыть с ним. Стилист сказал, что он чувствовал Сергея Зверева-младшего на подсознании. Никогда не было так, чтобы кто-то даже подумал, что это приемный ребенок. В семье мальчика очень любили.

Мама Сергея Зверева сама из детского дома, поэтому звезда регулярно помогает сиротам. Ему очень жалко ее, которая готовила для маленького Зверева-младшего, а он в какой-то момент стал очень неблагодарным.