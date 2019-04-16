В Риге на крыше электропоезда найден мертвый подросток: его убило током

"В субботу произошло трагическое несчастье, на крыше поезда погиб юноша. Это был электропоезд, и его ударило током. Мы, конечно, не судмедэксперты и не сведущи в расследованиях, но судя по тому, в каком месте его нашли, и с какими телесными повреждениями, очевидно, что смерть наступила от удара током. Мы констатировали это в воскресенье, когда поезд проходил техосмотр", - рассказал представитель Pasažieru vilciens Эгон Алерс.