Вт, 16.04.2019
Это было одно из тех мест, которые хотели увидеть, прежде чем умереть. Мы смотрим на то, что происходит, и у нас текут слезы. Это ужасно, просто ужасно. Туристы в Париже

В Риге на крыше электропоезда найден мертвый подросток: его убило током

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В конце прошлой недели на крыше следовавшей в направлении Тукумса электрички был найден убитый электротоком подросток, сообщил телеканал LNT.

Несовершеннолетний мальчик залез на крышу электропоезда и, пытаясь пролезть под электропроводами высокого напряжения, получил смертельный удар током.

"В субботу произошло трагическое несчастье, на крыше поезда погиб юноша. Это был электропоезд, и его ударило током. Мы, конечно, не судмедэксперты и не сведущи в расследованиях, но судя по тому, в каком месте его нашли, и с какими телесными повреждениями, очевидно, что смерть наступила от удара током. Мы констатировали это в воскресенье, когда поезд проходил техосмотр", - рассказал представитель Pasažieru vilciens Эгон Алерс.

Личность подростка установлена, полиция начала уголовный процесс. Полиция просит очевидцев, располагающих информацией, которая могла бы помочь расследованию, сообщить по тел. 110 или 67085929.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ