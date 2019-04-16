В Риге на крыше электропоезда найден мертвый подросток: его убило током

В конце прошлой недели на крыше следовавшей в направлении Тукумса электрички был найден убитый электротоком подросток, сообщил телеканал LNT.
Несовершеннолетний мальчик залез на крышу электропоезда и, пытаясь пролезть под электропроводами высокого напряжения, получил смертельный удар током.
"В субботу произошло трагическое несчастье, на крыше поезда погиб юноша. Это был электропоезд, и его ударило током. Мы, конечно, не судмедэксперты и не сведущи в расследованиях, но судя по тому, в каком месте его нашли, и с какими телесными повреждениями, очевидно, что смерть наступила от удара током. Мы констатировали это в воскресенье, когда поезд проходил техосмотр", - рассказал представитель Pasažieru vilciens Эгон Алерс.
Личность подростка установлена, полиция начала уголовный процесс. Полиция просит очевидцев, располагающих информацией, которая могла бы помочь расследованию, сообщить по тел. 110 или 67085929.