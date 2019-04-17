Ани Лорак в новом клипе рассказала о своих переживаниях после развода
Украинская исполнительница Ани Лорак представила поклонникам новый клип на свою композицию "Я тебя ждала". В видеоролике певица рассказала о своих переживаниях после развода с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, пишет StarHit.ru .
В клипе Лорак не только продемонстрировала свою привлекательную фигуру в сексуальных нарядах, но и сумела выразить всю боль, которую она испытала после расставания со своим возлюбленным. На кадрах отчетливо видно, как певица плачет.
"Больше не могу засыпать одна. Я тебя ждала, где же ты? Мне так не хватает. Трудно привыкать", — поет Лорак.
Исполнительница рассталась со своим супругом по собственному желанию - летом прошлого года Налчаджиоглу был замечен на свидании с моделью Яной Беляевой. Бизнесмен и модель отрицали то, что их связывают романтические отношения.