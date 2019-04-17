Ср, 17.04.2019
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Ани Лорак в новом клипе рассказала о своих переживаниях после развода
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Ани Лорак

ФОТО: instagram.com/anilorak

Украинская исполнительница Ани Лорак представила поклонникам новый клип на свою композицию "Я тебя ждала". В видеоролике певица рассказала о своих переживаниях после развода с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, пишет StarHit.ru .

В клипе Лорак не только продемонстрировала свою привлекательную фигуру в сексуальных нарядах, но и сумела выразить всю боль, которую она испытала после расставания со своим возлюбленным. На кадрах отчетливо видно, как певица плачет.

"Больше не могу засыпать одна. Я тебя ждала, где же ты? Мне так не хватает. Трудно привыкать", — поет Лорак.

Исполнительница рассталась со своим супругом по собственному желанию - летом прошлого года Налчаджиоглу был замечен на свидании с моделью Яной Беляевой. Бизнесмен и модель отрицали то, что их связывают романтические отношения.

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