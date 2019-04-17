Ани Лорак в новом клипе рассказала о своих переживаниях после развода

В клипе Лорак не только продемонстрировала свою привлекательную фигуру в сексуальных нарядах, но и сумела выразить всю боль, которую она испытала после расставания со своим возлюбленным. На кадрах отчетливо видно, как певица плачет.

"Больше не могу засыпать одна. Я тебя ждала, где же ты? Мне так не хватает. Трудно привыкать", — поет Лорак.