"We're working": Oxxxymiron объявил о работе над новым альбомом
Во время своего концерта в казахской столице Нур-Султан российский рэпер Мирон Федоров более известный как Oxxxymiron (Оксимирон) сообщил о том, что он со своей командой уже работает над выпуском нового альбома. Об этом пишет The Flow.
На концерте зрители стали спрашивать исполнителя о том, когда рэпер выпустит новый микстейп или альбом. В ответ Федоров намекнул, что альбом может выйти уже очень скоро.
"Много кто поднял руки и сказал, что давно меня слушает. Всегда была такая тема, что я долго пишу, но, когда я наконец "рожаю", оно стоит того. Я понимаю, что в этот раз вы заждались, но, опять же, между тем, как я начал выпускать треки, и альбомом "Вечный жид" прошло четыре года. Между "Вечным жидом" и "Горгородом" прошло четыре года.
Я не говорю, что что-то произойдет... Ну вы поняли. Без обязательств, без гарантий — но, как говорят на западе, we're working", - заявил Oxxxymiron.
Также рэпер рассказал о причине, по которой новый альбом до сих пор не вышел.
"Я очень боюсь исписаться. Максимально. Я периодически вижу признаки этого, и это мой главный кошмар. Не стать неизвестным снова, не впасть в немилость. Исписаться", — подчеркнул исполнитель.
Мирон Федоров выпустил свой первый трек в 2001 году. Последний альбом музыканта "Горгород" вышел в 2015 году.