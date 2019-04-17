"We're working": Oxxxymiron объявил о работе над новым альбомом

"Много кто поднял руки и сказал, что давно меня слушает. Всегда была такая тема, что я долго пишу, но, когда я наконец "рожаю", оно стоит того. Я понимаю, что в этот раз вы заждались, но, опять же, между тем, как я начал выпускать треки, и альбомом "Вечный жид" прошло четыре года. Между "Вечным жидом" и "Горгородом" прошло четыре года.