СМИ: госпитализирован писатель Дмитрий Быков

СМИ пишут, что 16 апреля Быков должен был выступить в Уфе с лекцией о русских анекдотах, однако он почувствовал себя плохо накануне выступления.

Ранее издания "Комсомольская правда" и Ufa1.ru заявили, что Быков находится в коме в одной из уфимских больниц с подозрением на инсульт.

Между тем на официальной странице писателя в Facebook было размещено сообщение, опровергающее слухи об инсульте.

"В самолете он почувствовал себя плохо, был госпитализирован в одну из больниц Уфы. Сейчас проходит обследование. Всем необходимым обеспечен. Слухи об инсульте абсолютно ложны", - сообщают представители Быкова.

Жена писателя Ирина Быкова отказалась комментировать состояние здоровья своего мужа.

"Ничего не скажу, комментариев не даю", - заявила она в интервью с РБК.