СМИ: госпитализирован писатель Дмитрий Быков

В Уфе был экстренно госпитализирован русский писатель, журналист и оппозиционер Дмитрий Быков, сообщает BBC.
СМИ пишут, что 16 апреля Быков должен был выступить в Уфе с лекцией о русских анекдотах, однако он почувствовал себя плохо накануне выступления.
Ранее издания "Комсомольская правда" и Ufa1.ru заявили, что Быков находится в коме в одной из уфимских больниц с подозрением на инсульт.
Между тем на официальной странице писателя в Facebook было размещено сообщение, опровергающее слухи об инсульте.
"В самолете он почувствовал себя плохо, был госпитализирован в одну из больниц Уфы. Сейчас проходит обследование. Всем необходимым обеспечен. Слухи об инсульте абсолютно ложны", - сообщают представители Быкова.
Жена писателя Ирина Быкова отказалась комментировать состояние здоровья своего мужа.
"Ничего не скажу, комментариев не даю", - заявила она в интервью с РБК.
Дмитрий Быков является официальным биографом Бориса Пастернака и Булата Окуджавы. Писатель также является обладателем восьми российских литературных премий.