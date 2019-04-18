Деньги получает, но работают другие: Что делал "консультант" РД Бергманис в Rīgas Satiksmе

В таком же духе все продолжалось и в 2018-м году – Бергманис с сотрудниками обсуждает социальные проблемы, привлекает новых партнеров для улучшения здоровья сотрудников, расспрашивает о необходимости спортивных мероприятий, также вносит предложения о правилах трудового распорядка.

Если в полис включить массаж…

Из ответов Rīgas Satiksme о смысле советов Бергманиса и их внедрении на предприятии видно, что они либо формальны, либо ими сложно обосновать существование дорогого консультанта.

Например, в отчетах Бергманиса упомянутое усовершенствование предоставления информации сотрудникам означает, что "информация о всех мероприятиях размещается в Системе мотивации сотрудников (DAMOS) в интернете, рассылается по электронной почте всем пользователям, используются и другие каналы передачи информации", объясняют на предприятии.

Что касается социального обеспечения, его следовало бы предоставлять всем, не только членам профсоюза. Таким же "содержательным" является и заключение о том, что при включении в страховой полис здоровья большего лимита для массажа тела, сотрудники больше используют эту возможность.

Помнит других

Надо ли было для этого нанимать дополнительных консультантов и не могли бы это сделать сотрудники предприятия? Проверка фактов свидетельствует, что, по крайней мере, в отдельных случаях так, скорее всего, и произошло. Например, в отчете 2018-го года Бергманис упоминает, что привлечены два новых партнера для заботы о здоровье сотрудников – Реабилитационный центр Лигатне и Jaunķemeri.

Председатель правления Реабилитационного центра Элина Малкиела в свою очередь заявила, что сотрудничество с RS началось "совершенно точно больше двух лет назад".

Деталей она уже не помнит, но переговоры об этом, возможно, были проведены через профсоюз RS.

В Лигатне также в роли участника переговоров и организатора сотрудничества вспоминают совершенно другую персону – консультанта по вопросам социального обеспечения Отдела управления кадрами RS Вилму Валайне. В Veselības centrs 4 в свою очередь о таком специфическом сотрудничестве не знали – есть сотрудничество по общим скидкам уже с 2016-го года (похожим образом, как для владельцев карты клиента VC4).

"Это не ваша компетенция!"

Всего Бергманису за все время его деятельности RS заплатило 46 400 евро. Но тот не отвечает на вопрос, считает ли он, что получил свою зарплату обосновано, лишь защищается, указывая, что после уплаты налогов на руки получил меньше.

О том, что в Rīgas Satiksmе без него и так много консультантов, он якобы не знал. Также Бергманис, по его словам, не может судить, насколько обоснованно предоставлены эти консультации. "Понимаете, это не является… это не моя компетенция, чтобы это оценивать, и я думаю – это также и не ваша компетенция", отметил он.

Возможно, оценку стоило бы дать правоохранительным органам, так как в соответствии с законом, публичные лица не имеют права заключать договор о предоставлении услуг, которыми должны заниматься собственные сотрудники. Министр среды и регионального развития Юрис Пуце (Для развития/ЗА!), в начале апреля отстраняя от обязанностей мэра Риги Нила Ушакова, в указе отметил, что этот закон относится и к RS, так как это предприятие финансирует дума.

KNAB отметило, что рассматривает ситуацию в рижском самоуправлении в связи с привлечением консультантов в разных капитальных обществах самоуправления, и рассмотрит также и эту ситуацию.

Аудиторы Ernst &Young пришли к заключению, что только в 20018-м году RS заключило договора такого типа с 46 членами правящих в Риге партий "Согласие" и "Честь служить Риге" и значимыми для партий лицами. Действие большей части договоров сейчас якобы прекращено.

Это не первый раз, когда в связи с Бергманисом появляются подозрения о фиктивной деятельности, которую оплачивают рижане.

LTV в свое время сообщало о Центре координации приема ищущих убежища лиц, который курировал Бергманис, но самим клиентам о таковом не было известно. И там никто не говорил по-английски.