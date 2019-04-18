Деньги получает, но работают другие: Что делал "консультант" РД Бергманис в Rīgas Satiksmе

К уже выявленным случаям растраты средств в транспортном предприятии рижского самоуправления Rīgas Satiksme (RS) добавился еще один – депутат думы от "Согласия", один из многочисленных политконсультантов Сандрис Бергманис в отчетах о проделанном, указал работу, которую выполняли другие и которая была сделана еще до того, как он появился в списках получающих зарплату в RS.
У Re:Baltica появилась до сих пор небывалая возможность препарировать дело одного из консультантов RS, так как стали доступны и его собственные отчеты, и объяснения предприятия, и ответы других задействованных лиц.
Консультантом RS Бергманис стал 21-го июля 2017-го года – через месяц после того, как он получил кресло депутата Рижской думы.
Он был одним из депутатов думы от "Согласия", которых назначили консультантами, но эффективность их работы Рижская дума как держатель долей капитала предприятия вообще не измеряла. Кое-кто из них признал, что часть денег, которые они получали в постоянно субсидируемом предприятии, надо было вносить в партийную кассу.
Зарплата Бергманиса в RS впечатляющая, не только по сравнению со средней зарплатой в Латвии, но и с тем, чем именно занимался депутат думы.
Среднюю зарплату – 1004 евро в месяц перед уплатой налогов – в Латвии начисляют за работу на полную ставку, а Бергманис 2700 – 2800 евро получал фактически за одну обязанность в месяц, свидетельствует имеющиеся в распоряжении Re:Baltica его собственные отчеты.
Когда Re:Baltica начала проверять достоверность указанной в этих отчетах информации, оказалось, что в нескольких случаях работу проделывали другие люди, и это произошло еще до появления Бергманиса на предприятии.
Ответы только письменно
Почти полгода Re:Baltica пыталась договориться об интервью с Бергманисом о проделанном им на посту консультанта RS, но у занятого депутата не было времени. "Я специально подготовил отчет за каждый квартал, чем я занимался, – четко, подробно описано", так свой ответ на вопрос о содержании консультаций начинает депутат. Объяснить, в чем заключались его конкретные обязанности, своими словами он не готов – только письменно.
В поданных RS отчетах Бергманиса каждый занимает примерно четверть листа формата А4.
В самом длинном из них за один квартал упомянуты шесть выполненных заданий. Суммируя все и разделив на затраченное время – получается примерно одно дело в месяц.
Ни одно из них не детализировано, не описывается ни сделанная работа, ни результаты, ни смысл проделанного для предприятия, ни следующие шаги – то, как должно было бы быть в отчете профессионального консультанта.
Вместо этого Бергманис пишет, что, например, в течение первых двух месяцев он ознакомился с двумя инструкциями и одной программой действий, а также провел интервью с сотрудниками о желаемых усовершенствованиях в сфере социальной защиты. Количество не указано (RS позже уточнило Re:Baltica, что речь идет о 25 — 30 из примерно 4000 сотрудников).
Позже он участвовал в разработке анкеты об использовании товаров стройматериалов, усовершенствовал предоставление информации сотрудникам, а также высказал предложения о полисах страхования здоровья и правилах трудового распорядка. За это он каждый месяц получал в среднем 2700 евро до уплаты налогов.
В таком же духе все продолжалось и в 2018-м году – Бергманис с сотрудниками обсуждает социальные проблемы, привлекает новых партнеров для улучшения здоровья сотрудников, расспрашивает о необходимости спортивных мероприятий, также вносит предложения о правилах трудового распорядка.
Если в полис включить массаж…
Из ответов Rīgas Satiksme о смысле советов Бергманиса и их внедрении на предприятии видно, что они либо формальны, либо ими сложно обосновать существование дорогого консультанта.
Например, в отчетах Бергманиса упомянутое усовершенствование предоставления информации сотрудникам означает, что "информация о всех мероприятиях размещается в Системе мотивации сотрудников (DAMOS) в интернете, рассылается по электронной почте всем пользователям, используются и другие каналы передачи информации", объясняют на предприятии.
Что касается социального обеспечения, его следовало бы предоставлять всем, не только членам профсоюза. Таким же "содержательным" является и заключение о том, что при включении в страховой полис здоровья большего лимита для массажа тела, сотрудники больше используют эту возможность.
Помнит других
Надо ли было для этого нанимать дополнительных консультантов и не могли бы это сделать сотрудники предприятия? Проверка фактов свидетельствует, что, по крайней мере, в отдельных случаях так, скорее всего, и произошло. Например, в отчете 2018-го года Бергманис упоминает, что привлечены два новых партнера для заботы о здоровье сотрудников – Реабилитационный центр Лигатне и Jaunķemeri.
Председатель правления Реабилитационного центра Элина Малкиела в свою очередь заявила, что сотрудничество с RS началось "совершенно точно больше двух лет назад".
Деталей она уже не помнит, но переговоры об этом, возможно, были проведены через профсоюз RS.
В Лигатне также в роли участника переговоров и организатора сотрудничества вспоминают совершенно другую персону – консультанта по вопросам социального обеспечения Отдела управления кадрами RS Вилму Валайне. В Veselības centrs 4 в свою очередь о таком специфическом сотрудничестве не знали – есть сотрудничество по общим скидкам уже с 2016-го года (похожим образом, как для владельцев карты клиента VC4).
"Это не ваша компетенция!"
Всего Бергманису за все время его деятельности RS заплатило 46 400 евро. Но тот не отвечает на вопрос, считает ли он, что получил свою зарплату обосновано, лишь защищается, указывая, что после уплаты налогов на руки получил меньше.
О том, что в Rīgas Satiksmе без него и так много консультантов, он якобы не знал. Также Бергманис, по его словам, не может судить, насколько обоснованно предоставлены эти консультации. "Понимаете, это не является… это не моя компетенция, чтобы это оценивать, и я думаю – это также и не ваша компетенция", отметил он.
Возможно, оценку стоило бы дать правоохранительным органам, так как в соответствии с законом, публичные лица не имеют права заключать договор о предоставлении услуг, которыми должны заниматься собственные сотрудники. Министр среды и регионального развития Юрис Пуце (Для развития/ЗА!), в начале апреля отстраняя от обязанностей мэра Риги Нила Ушакова, в указе отметил, что этот закон относится и к RS, так как это предприятие финансирует дума.
KNAB отметило, что рассматривает ситуацию в рижском самоуправлении в связи с привлечением консультантов в разных капитальных обществах самоуправления, и рассмотрит также и эту ситуацию.
Аудиторы Ernst &Young пришли к заключению, что только в 20018-м году RS заключило договора такого типа с 46 членами правящих в Риге партий "Согласие" и "Честь служить Риге" и значимыми для партий лицами. Действие большей части договоров сейчас якобы прекращено.
Это не первый раз, когда в связи с Бергманисом появляются подозрения о фиктивной деятельности, которую оплачивают рижане.
LTV в свое время сообщало о Центре координации приема ищущих убежища лиц, который курировал Бергманис, но самим клиентам о таковом не было известно. И там никто не говорил по-английски.