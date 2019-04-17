Полиция раскрыла детали дела о нянечке, торговавшей наркотиками в детсаду

Женщина задержана по подозрению в реализации наркотика. На территории детсада она продала клиенту 20 граммов вещества. Изъятое количество считается большим объемом.

По словам Горбертса Трепши, изъятое количество считается большим.

Чтобы психологически не пострадали воспитанники детского сада, задержание было проведено корректно, рассказал представитель полиции.

По данным полиции, няня также сама употребляла наркотики. В интересах расследования более подробная информация не предоставляется, в том числе о районе, на территории которого совершалось преступление. Территория Зиемельского участка охватывает Вецмилгравис, Межапарк, Саркандаугаву, часть центра Риги.