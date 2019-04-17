Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому

Отмечается, что писатель "на искусственном дыхании в медикаментозной коме". Состояние писателя расценивается как тяжелое. Переезд в Москву пока не планируется.

СМИ, ссылаясь на близких Быкова, пишут, что причиной госпитализации является сахарный диабет — у мужчины произошел гипергликемический криз, возникающий при острой нехватке инсулина.

Ранее сообщалось, что писателя госпитализировали с подозрением на инсульт, но последовало опровержение.

Жена писателя Ирина Быкова отказалась комментировать состояние здоровья своего мужа.

"Ничего не скажу, комментариев не даю", - заявила она в интервью с РБК.

Дмитрий Быков является официальным биографом Бориса Пастернака и Булата Окуджавы. Писатель также является обладателем восьми российских литературных премий.