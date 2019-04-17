Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому

Писателя Дмитрия Быкова, который был госпитализирован во время поездки в Уфу, был введён в искусственную кому. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на агентство "Москва".
Отмечается, что писатель "на искусственном дыхании в медикаментозной коме". Состояние писателя расценивается как тяжелое. Переезд в Москву пока не планируется.
СМИ, ссылаясь на близких Быкова, пишут, что причиной госпитализации является сахарный диабет — у мужчины произошел гипергликемический криз, возникающий при острой нехватке инсулина.
Ранее сообщалось, что писателя госпитализировали с подозрением на инсульт, но последовало опровержение.
Жена писателя Ирина Быкова отказалась комментировать состояние здоровья своего мужа.
"Ничего не скажу, комментариев не даю", - заявила она в интервью с РБК.
Дмитрий Быков является официальным биографом Бориса Пастернака и Булата Окуджавы. Писатель также является обладателем восьми российских литературных премий.
Запланированную на 16 апреля лекцию в Уфе отменили, так как писателю стало плохо. Также были отменены мероприятия, запланированные в Москве и Риге.