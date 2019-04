Умерла вдова Евгения Евстигнеева - актриса Ирина Цывина

View this post on Instagram

Дорогие мои друзья, вчера после передачи Андрея Малахова ко мне стали поступать звонки со всего мира с беспокойством о моём здоровье. Благодарю всех за участие, за стремление помочь мне!!!!!!! У меня всё хорошо, но, не забывайте, что я актриса и иногда приходится играть и такую роль. Не стоит относиться к постановочным кадрам серьёзно. Я Вас всех люблю и уверена, что я не одна. Будьте счастливы и благополучны и любимы. Скоро я Вас порадую новыми своими успехами. #актриса #иринацывина #новаяжизнь #друзья #андреймалахов #прямойэфир