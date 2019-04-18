Умерла вдова Евгения Евстигнеева - актриса Ирина Цывина

В возрасте 55 лет умерла заслуженная артистка России Ирина Цывина. Об этом ТАСС сообщила подруга актрисы Ксения Хаирова. Передает издание Meduza.io.
Причина смерти Цывиной пока не раскрывается.
Актриса закончила школу-студию МХАТ, потом играла в Московском академическом театре имени Моссовета, МХАТ имени Чехова и "Сатириконе".
Артистка была третьей супругой актера Евгения Евстигнеева. Они прожили вместе шесть лет. В 1992 году Евгений Александрович скончался.
Согласно информации с 1993 года по 2003 Цывина жила в США.
Ирина Константиновна была востребована как актриса - активно снималась в фильмах и сериалах, таких как "Папины дочки", "Кадетство", "Ольга", "Полицейский с Рублевки","В полосе прибоя", "Елки-палки!", "Принцесса цирка" и тд.
Вчера у меня была очередная фотосессия. Я выбрала эту фотографию, потому что она меня наводит на мысль, что самое главное в жизни - это сегодняшний день. Сиюминутная часовая стрелка , которая отмеряет так вашу жизнь , как вы сами это делаете .. А вообще жизнь - это фильм , где каждый играет роль которую сам себе выбрал .. Поэтому если в вашей жизнь чаще происходит драма , то помните , что сценарий для фильма своей жизни вы написали сами .. А завтра у каждого из нас есть возможность написать сценарий ОГРОМНОГО СЧАСТЬЯ ❤️🌺🌺#актрисыкино #ииринацывина #счастье #сценарийжизни #irinatsyvina
Летоо, ах леето, как же я тебя жду. Вот и шляпка готова, пора бы и платья выгулять И юбилей не за горами, а тебя всё нет😁 Я с детства люблю тепло, тепло природное, тепло людское и мне хорошо только тогда, когда меня окружает тепло. Желаю всем тёплого и радостного дня!!!! ⚘⚘⚘ Спасибо всем моим близким за теплоту и душевное отношение ко мне💋 #теплотаспасетмир #актриса #лето #юбилейнаносу #жизньхорошаижитьхорошо #давайтебытьдобреедругкдругу #иринацывина
View this post on Instagram
Дорогие мои друзья, вчера после передачи Андрея Малахова ко мне стали поступать звонки со всего мира с беспокойством о моём здоровье. Благодарю всех за участие, за стремление помочь мне!!!!!!! У меня всё хорошо, но, не забывайте, что я актриса и иногда приходится играть и такую роль. Не стоит относиться к постановочным кадрам серьёзно. Я Вас всех люблю и уверена, что я не одна. Будьте счастливы и благополучны и любимы. Скоро я Вас порадую новыми своими успехами. #актриса #иринацывина #новаяжизнь #друзья #андреймалахов #прямойэфир