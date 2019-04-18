Умерла вдова Евгения Евстигнеева - актриса Ирина Цывина

Причина смерти Цывиной пока не раскрывается.

Актриса закончила школу-студию МХАТ, потом играла в Московском академическом театре имени Моссовета, МХАТ имени Чехова и "Сатириконе".

Артистка была третьей супругой актера Евгения Евстигнеева. Они прожили вместе шесть лет. В 1992 году Евгений Александрович скончался.

Согласно информации с 1993 года по 2003 Цывина жила в США.