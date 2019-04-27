"Батя, помоги". Вдохновляющая история сибиряка, покорившего мир

Иногда очень хочется верить в чудеса. Эта история как раз об этом - об удивительном парне, родом из Омска, который по счастливой случайности попал на работу в ресторан №1 в мире "Osteria Francescana".
Представляем историю сибиряка Михаила Богачева, которому в лучшем ресторане мира доверили готовить блюдо под названием "Когда моя мама встретила Бокюза".
Что за ресторан такой?
"Osteria Francescana" - это ресторан №1 в мире, расположенный в Модене, небольшом итальянском городе в регионе Эмилия-Романья.
В ресторане всего 24 посадочных места - одна посадка днем, одна вечером, воскресенье и понедельник - выходные.
Ресторан открывает резервацию лишь раз в квартал и все места сразу выбираются на три месяца вперед.
Отметим, что на данный момент он уже даже не №1, а еще выше - он перешел в туже категорию, где и "Fat Duck" (ресторан в Брей, Беркшир, Англия) и "El Celler de Can Roca" (ресторан в Жироне, Каталония, Испания).
Все эти рестораны после того, как побывали на первом месте, были переведены в №0 - этакие "живые апостолы гастрономии".
А за 1-е, 2-е и 3-е место теперь соревнуются другие...
И вдруг - русский повар!
Шеф-поваром "Osteria Francescana" выступает Массимо Боттура (1962) - самый харизматичный итальянский шеф наших дней.
Невероятный факт: в "Osteria Francescana" при 24 посадочных местах 40 работников, не считая стажеров, из них половина - повара, и один повар - русский!
Это парень из Сибири, который работал в Москве, Петербурге, после чего поехал в Италию повышать квалификацию и до того повысил, что получил годовой контракт у самого Массимо Боттура.
Что о себе говорит герой?
Из выпуска на Youtube-канале Леонида Парфенова "Парфенон" мы узнаем следующее:
"Меня зовут Михаил Богачев, я из Омска. Попал сюда по счастливой случайности. Приехал учиться на север Италии в город Асти и через 3 месяца меня отправили на стажировку в "Osteria Francescana".
Проявил себя очень хорошо, очень хорошо мыл полы (смеется)".
В интервью изданию "ОМСК здесь" Михаил пояснил, что в ресторане "Osteria Francescana" такая концепция: каждый человек должен быть счастлив. "И они её активно развивают. Увидели, что русский парень как раз подходит им в команду.
Я лучше всех улыбался - во все 32 зуба, работал лучше всех: натирал полы, драил котлы. Был самый энергичный. Показал себя - и всё", - признался он.
Леониду Парфенову Михаил рассказал, что предварительно собрал денег, чтобы поехать в школу в Италии, потому что знал, что эта школа отправит в "Osteria Francescana".
Он четко знал, что придет и выжмет максимум знаний для того, чтобы привезти их обратно на родину, но получилось так, что его пригласили остаться, предложили контракт, работу.
Как теперь признается русский повар:
"Я научился мечтать. Я закрываю глаза, я представляю, что я хочу сделать, и это происходит!
Именно здесь, в таких условиях, с такими людьми невероятными открывается душа, любовь к миру, невероятно".
По признанию сибиряка, мы живем для того, чтобы испытывать эмоции, а эмоции мы испытываем, когда нам в голову ударяет дофамин - вырабатываемое в мозге вещество, вызывающее чувство удовольствия.
Он считает, что "еда не главное - это стандарт качества, да, но подарить с едой эмоции, дать свой вояж, эмоциональных ах, когда люди приходят и плачут" - вот, в чем суть.
Что он там готовит?
Как оказалось, Миша Богачев исполняет в элитном ресторане программное, принципиальное блюдо в сете Массимо Баттуро - называется оно ни много, ни мало "Когда моя мама встретила Бокюза".
Поясним, что Поль Бокюз - это шеф-повар, классик гастрономии 20-го века. Название этого блюда означает встречу традиции итальянской готовки с традициями высокой французской ресторанности.
Как рассказал Михаил, в блюде используются семь видов грибов, каждый день доставляют абсолютно свежие: муэр (черные древесные грибы), сморчок съедобный Morchella ecculenta, вешенки, King Oyster (вешенка степная, или королевская), степной белый гриб, белый трюфель (самый ценный вид грибов), черный трюфель, а также ля опята, только азиатские.
А дальше Михаил поделился набором слов, в котором каждое второе требует пояснений... Цитируем, как он готовит блюдо:
"На дне мы делаем рояль - это из фуа-гры (фуа-гра - печень специальным образом откормленных гуся или утки), я делаю типа парфе (десерт из сливок, взбитых и замороженных) - с яичным желтком; рояль, бульон из курицы, у которой удалили яичники - там такая наваристость жирная; и демиглас (один из основных соусов французской кухни из бульона на говяжьих костях, овощей, красного вина и приправ). Все это блендерим и потом "bain - marie" ("водяная баня"). Потом добавляем улитки в зеленом французском масле, сверху грибы и эта паста фоле (слоеное тесто, которое готовится на основе пармезановой воды)".
Хотели бы попробовать?
Что еще известно о парне?
В интервью изданию "Омск здесь" Михаил рассказал, что учился в Омском экономическом институте на технолога. По окончании вуза получил высший разряд повара и технолога-инженера. После получения диплома он почти сразу уехал в Москву, потом в Санкт-Петербург, где работал по профессии.
Он признался, что у него никогда не болела голова на тему: "Кем же ты будешь, кем же ты станешь?".
"Вообще, когда мне было шесть лет, я сделал своё первое блюдо - горячие бутерброды в тостере. И тогда я понял, что буду шефом".
В интервью "Афише" Богачев рассказал, что, помотавшись по разным общепитам и ресторанам Омска, Москвы и Питера, он точно понял, что, когда ему исполнится 27 лет, он уедет стажироваться за границу (раньше он не мог этого сделать, потому что не мог выехать из России до окончания призывного возраста).
По его словам он выбрал Италию так: "просто ввел запрос в интернете "десять лучших кулинарных школ" и нашел итальянскую школу ICIF. За четыре месяца обучения просили 10 000 евро".
Как рассказал парень, дальше события развивались следующим образом:
"Я позвонил бате и сказал: "Батя, помоги". Вместо денег он высылал мне брендированную одежду, чтобы в обществе я чувствовал себя уверенно. Но втайне от него я продавал вещи, чтобы был капитал.
У папы такая политика, что я всего должен добиться сам. Поэтому я занял у него деньги и до сих пор торчу ему часть суммы".
Сколько он получает?
В марте этого года "Афише" Михаил рассказал, что он официально трудоустроен как студент - "в контракте прописаны четыре рабочих часа, но, естественно, я работаю по пятнадцать часов.
Зарплата маленькая — 1000 евро, она у всех стандартных сотрудников в среднем 1200–1300 евро".
Но по его словам, в такие места идут не за зарплатой: "после того, как ты побывал в первом ресторане мира, становишься важным для людей, при этом оставаясь таким же человеком, каким был прежде".
О дальнейших планах Михаил говорит, что сейчас у него контракт до декабря, ему кажется, что его хотят оставить тут навсегда, но у него самого такого желания нет: "весь мир такой огромный!"
"К 2022 году я хочу три звезды Michelin: это одна из ступеней к моей настоящей цели - сделать весь мир таким же счастливым, как и я", - признался он.