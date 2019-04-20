"Стало только хуже": Нетребко призналась, что больна и отменила концерты

Российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко на своей Instagram-странице сделала заявление о своей болезни. Всемирно известная дива призналась, что вынуждена отменить ближайшие концерты.
(пунктуация и орфография автора сохранены)
"К великому сожалению моя многодневная битва с сильнейшим вирусом окончилась поражением и по приезде в Берлин мне стало только хуже. По этой причине я вынуждена отказаться от выступления в концертах в Берлинской филармонии с Маэстро Баренбоймом. К сожалению повышенной сложности репертуар, который я исполняю не позволяет мне петь с ларингитом...😕 Надеюсь на скорое выздоровление", - написала звезда.
Подписчики певицы бросились писать неравнодушные комментарии. Некоторые поклонники стали делиться рецептами средств, которые помогают быстрее избавиться от ларингита.
"Анна Нетребко страдает острым ларингитом, что не позволяет ей петь на концертах вместе с Берлинской государственной капеллой под руководством Даниэля Баренбойма", - сделало сообщение руководство Берлинской государственной оперы.
Известно, что звезду заменит другая российская оперная певица и солистка Венской государственной оперы Аида Гарифуллина.
Напомним, 47-летняя оперная певица активно гастролирует по всему миру. Она является обладательницей многочисленных наград. С 2017 года живет в Вене и Нью-Йорке.
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Unfortunately my battle with virus for several days wasn’t successful ... yesterday it’s get very bad and I have to cancel my concerts in Berlin with maestro Barenboim . I am very sorry😕 but extremely demanding repertoire not allowed me to sing over Laringhites... Hope to see you very soon🌹❤️ К великому сожалению моя многодневная битва с сильнейшим вирусом окончилась поражением и по приезде в Берлин мне стало только хуже . По этой причине я вынуждена отказаться от выступления в концертах в Берлинской филармонии с Маэстро Баренбоймом.. К сожалению повышенной сложности репертуар, который я исполняю не позволяет мне петь с ларингитом...😕 Надеюсь на скорое выздоровление 🙏🌹