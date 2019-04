"Стало только хуже": Нетребко призналась, что больна и отменила концерты

View this post on Instagram

Unfortunately my battle with virus for several days wasn’t successful ... yesterday it’s get very bad and I have to cancel my concerts in Berlin with maestro Barenboim . I am very sorry😕 but extremely demanding repertoire not allowed me to sing over Laringhites... Hope to see you very soon🌹❤️ К великому сожалению моя многодневная битва с сильнейшим вирусом окончилась поражением и по приезде в Берлин мне стало только хуже . По этой причине я вынуждена отказаться от выступления в концертах в Берлинской филармонии с Маэстро Баренбоймом.. К сожалению повышенной сложности репертуар, который я исполняю не позволяет мне петь с ларингитом...😕 Надеюсь на скорое выздоровление 🙏🌹