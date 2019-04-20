"Стало только хуже": Нетребко призналась, что больна и отменила концерты

"К великому сожалению моя многодневная битва с сильнейшим вирусом окончилась поражением и по приезде в Берлин мне стало только хуже. По этой причине я вынуждена отказаться от выступления в концертах в Берлинской филармонии с Маэстро Баренбоймом. К сожалению повышенной сложности репертуар, который я исполняю не позволяет мне петь с ларингитом...😕 Надеюсь на скорое выздоровление", - написала звезда.