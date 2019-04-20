CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Следователи смогли определить очаг возгорания во французском соборе Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.
По словам источника, пожар возник в центре крыши собора по направлению к основанию шпиля.
Он добавил, что такое заявление следователи сделали на основании изучения фотографий и видео, снятых очевидцами.
Также источник уточнил, что на настоящий момент следствие сконцентрировано на двух проблемах, связанных с возгоранием. Первая — это возможный сбой в работе датчиков пожарной сигнализации, вторая проблема связана со строительными лифтами.
Пожар в Соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. В результате него обрушились две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Франции расследуют дело о неумышленном причинении ущерба.