Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

По ее словам, данный инцидент произошел около 30 лет назад.

Яковлева рассказал, что поймала машину на улице, которая увезла ее в неизвестном направлении в некое пустынное место, где стоял дом. Ее пригласили войти, где трое мужчин изнасиловали ее.

«Я понимала, что, если я сейчас заплачу, меня искалечат, убьют и выбросят в канаву».

Чтобы сохранить жизнь, она сделала неожиданный ход и обратилась к мужчинам, которые удерживали ее, со словами: «Ну хорошо, кто первый?». По ее словам, они растерялись. Когда Алёна начала раздеваться, один из них сказал: «Я не буду».

«Я не буду вдаваться в остальные подробности. Все, что надо им, они сделали. Но тот момент, когда я пошла на такой актив, меня это спасло».

Позже ее привезли обратно в город, но от шока она не смогла запомнить номера машины. Кроме того, на тот момент актириса решила не рассказывать о пережитом семье и не подавать заявление в полицию.