МИД не располагает данными о пострадавших в Шри-Ланка жителях Латвии

В Министерство иностранных дел до сих пор не поступала информация о пострадавших в терактах в Шри-Ланка жителях Латвии, сообщил агентству LETA пресс-секретарь МИД Янис Бекерис.
МИД призывает латвийских подданных, находящихся в этой стране, сообщить о себе своим близким.
Если кому-то требуется консульская помощь, МИД предлагает звонить на телефон консульского департамента для чрезвычайных ситуаций в Риге +371 26 33 77 11. Можно также писать на электронную почту palidziba@mfa.gov.lv.
В Шри-Ланка в воскресенье почти одновременно прогремели взрывы в нескольких католических церквях и пятизвездочных гостиницах. Погибло 160 человек, ранения получили более 400.
Взрывы произошли в церквях во время пасхальных богослужений.