Вс, 21.04.2019
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МИД не располагает данными о пострадавших в Шри-Ланка жителях Латвии

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ФОТО: AP/Scanpix

В Министерство иностранных дел до сих пор не поступала информация о пострадавших в терактах в Шри-Ланка жителях Латвии, сообщил агентству LETA пресс-секретарь МИД Янис Бекерис.

МИД призывает латвийских подданных, находящихся в этой стране, сообщить о себе своим близким.

Если кому-то требуется консульская помощь, МИД предлагает звонить на телефон консульского департамента для чрезвычайных ситуаций в Риге +371 26 33 77 11. Можно также писать на электронную почту palidziba@mfa.gov.lv.

В Шри-Ланка в воскресенье почти одновременно прогремели взрывы в нескольких католических церквях и пятизвездочных гостиницах. Погибло 160 человек, ранения получили более 400.

Взрывы произошли в церквях во время пасхальных богослужений.

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