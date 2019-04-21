МИД не располагает данными о пострадавших в Шри-Ланка жителях Латвии

МИД призывает латвийских подданных, находящихся в этой стране, сообщить о себе своим близким.

Если кому-то требуется консульская помощь, МИД предлагает звонить на телефон консульского департамента для чрезвычайных ситуаций в Риге +371 26 33 77 11. Можно также писать на электронную почту palidziba@mfa.gov.lv.

В Шри-Ланка в воскресенье почти одновременно прогремели взрывы в нескольких католических церквях и пятизвездочных гостиницах. Погибло 160 человек, ранения получили более 400.