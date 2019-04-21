Порошенко признал победу Зеленского на выборах

Действующий президент Украины Петр Порошенко прокомментировал результаты экзит-поллов и признал победу конкурента.
"Завтра настанет 22 апреля и нам нужно будет объединяться, чтобы защитить Украину. Уже в следующем месяце я оставлю пост президента. Так решили украинцы и я принимаю это решение. Я покину свой пост, но я не ухожу из политики", - цитирует его Korrespondent.
Также он привел слова Уинстона Черчилля: "Никогда не сдавайся. Никогда! Никогда! Никогда! Не сдавайся в большом и малом. Никогда не сдавайся".
"Украина никогда не стояла перед такими вызовами, как она стояла в 2014-м, когда Путин своими щупальцами залез к нам. И тогда желающих быть президентом было много больше. Никогда не сдавайся, говорил я себе тогда. И говорю сейчас, когда вижу результаты экзитполов, а они очевидны. И говорят о том, что мне нужно позвонить своему оппоненту и поздравить его", - заявил Порошенко.
Он также отметил, что уйдет с поста, но не из политики, со своей командой он продолжит защищать путь Украины в НАТО и ЕС и украинскую армию.
Галерея: Украина выбирает президента
Напомним, согласно данным национального экзит-полла Украины, шоумен Владимир Зеленский набирает 73,2% голосов и побеждает на выборах президента Украины во втором туре. Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 25,3% проголосовавших граждан Украины.
По данным всеукраинского экзит-полла, проведенного по заказу программы ТСН на телеканале 1+1, Зеленский набирает 72,7%, Порошенко - 27,3%.
Экзит-полл канала 112 Украина показал следующий результат: Зеленский - 73,7%, Порошенко - 26,3% голосов избирателей.
Данные показывают, как украинцы голосовали до 18:00. Окончательные результаты опросов на выходе с избирательных участков станут известны после 22 часов.