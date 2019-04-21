Порошенко признал победу Зеленского на выборах

"Завтра настанет 22 апреля и нам нужно будет объединяться, чтобы защитить Украину. Уже в следующем месяце я оставлю пост президента. Так решили украинцы и я принимаю это решение. Я покину свой пост, но я не ухожу из политики", - цитирует его Korrespondent.

Также он привел слова Уинстона Черчилля: "Никогда не сдавайся. Никогда! Никогда! Никогда! Не сдавайся в большом и малом. Никогда не сдавайся".

"Украина никогда не стояла перед такими вызовами, как она стояла в 2014-м, когда Путин своими щупальцами залез к нам. И тогда желающих быть президентом было много больше. Никогда не сдавайся, говорил я себе тогда. И говорю сейчас, когда вижу результаты экзитполов, а они очевидны. И говорят о том, что мне нужно позвонить своему оппоненту и поздравить его", - заявил Порошенко.