Вс, 21.04.2019
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Теракты в Шри-Ланке одной фотографией

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ФОТО: AP/Scanpix

В Шри-Ланке в воскресенье, 21 апреля, произошли взрывы в нескольких католических церквях и гостиницах, в результате которых погибли 202 человека и более 500 были ранены.

После произошедшего большую популярность в соцсетях получило фото, сделанное после того, как взрыв прогремел в одной из католических церквей. На фото изображена статуя Иисуса Христа, запятнанная человеческой кровью.

Фотографией уже поделились тысячи пользователей Twitter. В свою очередь в Facebook люди активно комментируют и выражают соболезнования погибшим.

В Twitter люди начали дополнять свои записи хештегом #PrayForSriLanka, чтобы объединиться в молитвах о погибших и пострадавших.

Галерея: Серия взрывов в Шри-Ланке

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