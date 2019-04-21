Теракты в Шри-Ланке одной фотографией

В Шри-Ланке в воскресенье, 21 апреля, произошли взрывы в нескольких католических церквях и гостиницах, в результате которых погибли 202 человека и более 500 были ранены.
После произошедшего большую популярность в соцсетях получило фото, сделанное после того, как взрыв прогремел в одной из католических церквей. На фото изображена статуя Иисуса Христа, запятнанная человеческой кровью.
Фотографией уже поделились тысячи пользователей Twitter. В свою очередь в Facebook люди активно комментируют и выражают соболезнования погибшим.
В Twitter люди начали дополнять свои записи хештегом #PrayForSriLanka, чтобы объединиться в молитвах о погибших и пострадавших.
Sri Lanka Easter Sunday Attacks. powerful image (Credit @JBRBALA) #SriLanka #PrayForSriLanka pic.twitter.com/lZjmxmuUbE— Daniel Alexander (@daniel86cricket) April 21, 2019