Экс-солиска Serebro рассталась с парнем из-за наркотиков и измены

27-летняя Фаворская призналась, что у нее была такая тяжелая депрессия. Первая версия клипа показалась ей ужасной. Она сидела на кухне, и не знала, что придумать.

"Благо, моя подруга из Лондона, режиссер, была в Москве в тот период. Она приехала ко мне с камерой, мы буквально вышли на улицу и начали снимать", - вспоминает она.

Она объяснила, что пережила тяжелое расставание с бойфрендом. Основной причиной разрыва стала его наркозависимость. Пара хотела все сохранить, ноне вышло.

"Я поняла, что человек меня тянет на дно, за собой, поэтому надо все рвать и начинать жизнь заново. Просто мы были вместе пять лет, и, конечно, было тяжело. Мой мир развернулся на 360 градусов. Я не знала, как быть", - подчеркивает Полина.

Девушка рассказала, что друзья были всегда рядом. В течение двух месяцев после разрыва она просыпалась в слезах.

"Я минут 40 не хотела открывать глаза, так как думала, что могу оказаться в той же квартире, с тем же парнем. Не хотела верить, что все иначе происходит. Когда снимали клип, я сидела на успокоительных, не понимала, как утихомирить сознание.

Я слишком накручивала себя. Препараты помогали. Я была готова чуть ли не пойти на прием к психотерапевту, но потом поняла, что справлюсь с этим сама. Жизнь мне давала звоночки: была измена со стороны парня. Но мы пытались вместе пережить этот этап. Но Вселенная бахнула, и я послушала", - вспоминает она.

Полина Фаворская отмечает, что это была сумасшедшая любовь, какая-то кармическая привязанность. Она понимает, что нельзя не давать второй шанс человеку.

"Он совершил страшную ошибку, я его простила во имя любви. Мы четыре года жили вместе, снимали квартиру, у нас была собака", - сказала она.