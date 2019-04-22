"В сознании и разговаривает": Писатель Дмитрий Быков пришел в себя

Супруга российского писателя и телеведущего Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова рассказала о его состоянии на своей странице в Facebook.
21 апреля в 14 часов Ирина написала, что писатель переведен на самостоятельное дыхание, спустя 3 с половиной часа она уже сообщила, что Быков находится в сознании и разговаривает.
Журналист и главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" разместил 21 апреля в Twitter сообщение от Быкова, где писатель подчеркнул, что вернется при первой возможности, но пока вынужден пройти длительный курс реабилитации.
Напомним, 16 апреля Быков почувствовал себя плохо в аэропорту Уфы, куда прибыл читать лекцию. Его госпитализировали в местную больницу в тяжелом, но стабильном состоянии. По итогам совещания врачей было принято решение перевезти Быкова в Москву. Позже писатель был введен в состояние искусственной комы.
👍Получил от Дмитрия Быкова -— Алексей Венедиктов (@aavst) April 21, 2019
«Дорогой Алексей Алексеевич, я вернусь при первой возможности. Полная реабилитация займёт какое-то время. Но я всегда ваш и с вами. Благодарю вас за то, что вы ставите мою программу в повторах. Я скоро вернусь.»
Радуемся!