Пн, 22.04.2019
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"В сознании и разговаривает": Писатель Дмитрий Быков пришел в себя

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Дмитрий Быков

ФОТО: https://www.instagram.com/dmi_bykov

Супруга российского писателя и телеведущего Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова рассказала о его состоянии на своей странице в Facebook. 

21 апреля в 14 часов Ирина написала, что писатель переведен на самостоятельное дыхание, спустя 3 с половиной часа она уже сообщила, что Быков находится в сознании и разговаривает. 

Журналист и главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" разместил 21 апреля в Twitter сообщение от Быкова, где писатель подчеркнул, что вернется при первой возможности, но пока вынужден пройти длительный курс реабилитации. 

Напомним, 16 апреля Быков почувствовал себя плохо в аэропорту Уфы, куда прибыл читать лекцию. Его госпитализировали в местную больницу в тяжелом, но стабильном состоянии. По итогам совещания врачей было принято решение перевезти Быкова в Москву. Позже писатель был введен в состояние искусственной комы.

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