"В сознании и разговаривает": Писатель Дмитрий Быков пришел в себя

👍Получил от Дмитрия Быкова -



«Дорогой Алексей Алексеевич, я вернусь при первой возможности. Полная реабилитация займёт какое-то время. Но я всегда ваш и с вами. Благодарю вас за то, что вы ставите мою программу в повторах. Я скоро вернусь.»



Радуемся!