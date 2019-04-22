Полиция Шри-Ланки установила личность одного из террористов-смертников

Сообщается, что им является Инсан Силаван, который владел фабрикой в пригороде столицы. Именно он совершил взрыв в отеле Shangri-La, который находится в Коломбо.

Подчеркивается, что девять работников фабрики ранее были задержаны полицией и будут под стражей до 6 мая.

Полиция сообщает, что террорист мог иметь связи с другими смертниками, ответственными за взрыв в пригороде Коломбо Дематагода.

Напомним, на Шри-Ланке в воскресенье, 21 апреля, произошли взрывы в нескольких католических церквях и гостиницах, в результате которых погибли 290 человек и более 500 были ранены.

Три взрыва произошло в отелях, и еще три - в церквях. Седьмой взрыв случился рядом с зоопарком в городе Дехивале, который расположен на территории Западной провинции и округа Коломбо.