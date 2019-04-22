В штабе Зеленского рассказали о первых законопроектах нового президента

Согласно словам Разумкова, над проектами велась работа ещё до выборов и они планируются завершить их через неделю.

"Это закон о народовластии, о расширении норм прямой демократии, о снятии депутатской неприкосновенности, президентской неприкосновенности, об отзыве народного депутата, о неприкосновенности судей и закон об импичменте", — сказал он.

"РБК-Украина" сообщает, что инаугурация Владимира Зеленского может произойти 28 мая.

Итоги выборов президента Украины:

После подсчета 99,7% бюллетеней, комик Владимир Зеленский набрал более 73,21% голосов избирателей. У действующего президента страны Петра Порошенко — 24,46 процента голосов.

21 апреля Владимир Зеленский сообщил о первых шагах, которые собирается сделать в отношении с Россией. Будущий президент хочет договориться о возвращении украинских моряков на родину и добиться прекращения огня в Донбассе, однако он сохраняет прежнюю позицию страны по статусу Крыма.

21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов. Порошенко уже признал своё поражение.

Мировые лидеры также уже поздравили Владимира Зеленского с победой. Среди них были: председатель Европейского Совета Дональд Туск, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда, комиссар ЕС Йоханнес Хан, канцлер Австрии Себастьян Курц, Президент США Дональд Трамп, президент Франции Эмманюэль Макрон, Канцлер Германии Ангела Меркель, Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, Президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Должностные лица Латвии также поздравили Зеленского с избранием президентом Украины. Среди них - президент Раймонд Вейонис, Премьер-министр Кришьянис Кариньш, Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

В России же посчитали преждевременными разговоры о поздравлениях Путина Зеленскому, а также об их совместной работе.

Зеленский получил поздравления и от бывших украинских руководителей. Например, от бежавшего в Россию экс-президента Виктора Януковича.