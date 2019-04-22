Хулиганы сожгли крест на могиле Евгения Осина

Евгений Осин скончался 18 ноября 2018 года. Артист, много лет страдавший от алкогольной зависимости, был похоронен на Троекуровском кладбище. Могилу музыканта регулярно навещали родственники. Во время одного из таких визитов 12-летняя Настя Годунова, назвавшая себя дочерью музыканта, вместе с мамой обнаружила, что неизвестными был сожжён крест и сломана оградка.

Злоумышленники явно действовали днём. Однако многие посчитали это странным, так как на Троекуровском кладбище есть охрана. Сейчас на месте происшествия выясняются обстоятельства инцидента. Родственники Осина понятия не имеют, кому нужно было уродовать могилу популярного артиста.

Анастасия и ее мама будут разбираться в ситуации, а также намерены наказать виновных. Они считают, что люди, совершившие акт вандализма, находились в неадекватном состоянии.

"Позвонил знакомый и сказал, что могила Жени сожжена. Накануне мне снилось, что гроб Жени открыт. Подумала, что может это к перемене погоды. Получается, что сон в руку. Долго общались с администрацией кладбища. Пока не дали никакой информации", — рассказала Starhit.ru Елена Годунова, подруга музыканта.

Сообщалось, что это место на кладбище было куплено продюсером группы "Ласковый май" Андреем Разиным. Он был другом Евгения Осина, потому и взял на себя обязательства по организации похорон. Андрей специально выбрал участок, расположенный неподалеку от могилы его сына.

"Мы вызвали полицию. Есть предположения, что причиной пожара стала свечка, но верится с трудом. Охрана тоже просмотрела. Никто ничего не видел и не слышал", — подчеркнула Елена.

Сейчас родственники Евгения Осина стараются сделать все возможное, чтобы сохранить память о музыканте. На днях в Москве состоялся концерт, посвященный звезде 90-х.

Ранее сообщалось, что муза певца Елена с дочерью Анастасией рассказала Андрею Малахову как они пытались бороться и лечили артиста. Он уже не мог физически встать с кровати. Но Осин отказывался от любой медицинской помощи.

Ему пытался помочь также и певец Шура.