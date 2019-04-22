Вт, 23.04.2019
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В Боливии автобус упал в ущелье; есть погибшие

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Автобус. Иллюстративное фото.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В результате падения в пропасть автобуса в Боливии число погибших составляет до 25 человек, а пострадали 24 человека. Об этом сообщает агентство ABI со ссылкой на полицию.

Среди раненых – водитель автобуса.

Вероятно, число жертв может возрасти. Вданный момент в районе падения автобуса ведётся поисковая операция.

Согласно данным полиции, водитель автобуса хотел обогнать грузовик, но ему не удалось справиться с управлением, в результате чего машина упала с высоты 300 метров. Детали произошедшего выясняются.

Аварии с участием автобусов случаются в Боливии часто. Виной является либо плохое состояние транспортного средства, либо человеческий фактор. В Боливии находится так "Дорога смерти", которая проходит в горах. Её признали самой опасной в мире.

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