Власти Шри-Ланки были в курсе угрозы терактов

Как сообщает телеканал CNN, по словам представителя правительства Шри-Ланки Раджиты Сенаратне, 4 апреля иностранные спецслужбы сообщили чиновникам о потенциальном заговоре с целью начать атаки смертников на христианские церкви и туристические места.

Пять дней спустя, 9 апреля, Министерство обороны страны проинформировало о заговоре генерального инспектора полиции и назвало его предполагаемого организатора − радикальную террористическую группировку Nations Thawahid Jaman (NTJ).

Кроме того, в записке также содержался список подозреваемых в причастности к возможным атакам.

Как отмечает телеканал, 11 апреля еще одна записка,подписанная заместителем генерального инспектора полиции Приялалом Диссанаяке, была широко распространена среди ряда служб безопасности и некоторых правительственных министерств.

В этой записке, с копией которой удалось ознакомиться CNN, излагалась угроза и снова содержался список подозреваемых.

Сенаратне подчеркнул, что иностранные спецслужбы повторили свои предупреждения за несколько дней и часов до нападения. Одно из предупреждений пришло за десять минут до первого взрыва.

Министр экономических реформ Шри-Ланки Харша де Силва заявил, что правительство страны "получило из-за рубежа информацию о том, что произойдет что-то ужасающее", однако премьер-министра Ранила Викрамасингхе "держали в неведении" о таком предупреждении, сообщает korrespondent.net.

По его словам, происшедшие теракты стали следствием "не провала аппарата спецслужб" Шри-Ланки, а "неспособности адекватно отреагировать" на предостережение.

Число погибших в результате взрывов в церквях и отелях на Шри-Ланке возросло до 311. Об этом сообщает The Wasington Post со ссылкой на минобороны страны.

Ранее было известно о 290 погибших.

На Шри-Ланке в воскресенье, 21 апреля, произошло восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. По предварительным данным, в результате взрывов на Шри-Ланке пострадали около 500 человек. Среди погибших и пострадавших граждане 35 стран.

В правительстве страны заявили, что сейчас власти пытаются выяснить, могла ли группировка иметь международную поддержку. Сейчас в стране введен режим чрезвычайного положения. Также в столице страны Коломбо с 20:00 до 04:00 введен комендантский час.