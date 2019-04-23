Соколова разместила пост, чтобы избежать слухов и спекуляций вокруг имени певицы.

"Вынуждена сообщить вам эту безрадостную новость и опубликовать эти фото, чтобы избежать каких-либо спекуляций или недопонимания в дальнейшем, а также ответить на все вопросы по поводу участия МакSим в ближайших запланированных мероприятиях и концертах", - написала она.

Представитель исполнительницы отметила, что действительно МакSим попала в аварию и находится в больнице.

"На днях, моя подопечная, любимая многими из вас певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на свой обратный рейс в Москву на съемки клипа "Абонент не доступен".

Сейчас самое страшное для нас уже позади и ситуация под полным контролем, Мариной занимаются лучшие врачи - спасибо им огромное!", - рассказала она.

Она попросила всех с пониманием отнестись к ситуации, а также пожелать звезде скорейшего выздоровления.

"Мы надеялись на более быстрое восстановление, но по прогнозам врачей до 20 чисел мая Марина будет находиться на реабилитации.

Запланированные концерты мы перенесём на конец мая, июнь и обязательно выступим в каждом городе, где должны были выступить...", - подчеркнула она.

Соколова до сих пор находится в шоке от происходящего и не верит, что все обернулось именно так.

Она также добавила, что открыта для комментариев, и по возможности будет держать СМИ и поклонников в курсе происходящего.

*Напомним, успех пришёл к певице преимущественно с помощью Интернета в 2006 году, когда в Сеть попал ее альбома "Трудный возраст", который разошёлся тиражом более 1,5 миллиона копий. МакSим является обладательницей 15 статуэток "Золотой граммофон". Она также единственная певица, чью семь синглов подряд занимали первое место в общем радиочарте в страах СНГ.