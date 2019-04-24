Ср, 24.04.2019
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Литва может включить Григория Лепса в "черный список"

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Григорий Лепс

ФОТО: facebook.com/lepsgrigory

Министерство иностранных дел Литвы (МИД) предлагает в список нежелательных людей в Литве добавить известного российского исполнителя Григория Лепса.

Как BNS сообщила пресс-секретарь МИД Раса Якилайтене, министр иностранных дел Линас Линкявичюс в пятницу подписал обращение на имя министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса.

Ранее включить Г.Лепса в так называемый "чёрный список" предлагали три члена Сейма - Ингрида Шимоните, Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас.

Как сообщается на портале delfi.lt, Г.Лепс может быть связан с русской мафией - по данным американских источников, он выступал в качестве курьера и передавал деньги различным лицам от лидеров группировки.

Григорий Лепс уже включён в "чёрный список" в Украине.

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