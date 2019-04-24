Литва может включить Григория Лепса в "черный список"

Как BNS сообщила пресс-секретарь МИД Раса Якилайтене, министр иностранных дел Линас Линкявичюс в пятницу подписал обращение на имя министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса.

Ранее включить Г.Лепса в так называемый "чёрный список" предлагали три члена Сейма - Ингрида Шимоните, Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас.

Как сообщается на портале delfi.lt, Г.Лепс может быть связан с русской мафией - по данным американских источников, он выступал в качестве курьера и передавал деньги различным лицам от лидеров группировки.