Всех наркоманов пересажать или все же пощадить? Мнения экспертов

Другое мнение высказывает руководитель Латвийской ассоциации наркологов Астрида Стирна. Она считает, что уголовная ответственность за употребление наркотиков должна быть отменена. Одновременно врач указывает, что должны быть продуманны механизмы, чтобы нарушители закона были мотивированы исправляться.

"Как специалисты, конечно, мы согласны с тем, что употребление наркотиков не должно быть уголовно наказуемо. Другая проблема заключается в том, что мы делаем с такими людьми, которые уже зависимы.

Если полиция будет просто бесконечно задерживать их и отправлять на проверки - они ничего не изменят. Поэтому я думаю, что это не решение", - уверена Стирна.

По словам нарколога, в ее практике были случаи, кода человека отвозили на экспертизу до 10 раз за год.

"Если не будет разработан порядок, что делать со всеми этими зависимыми, то в этом нет никакого смысла, конечно. Они сами дойдут до какого-нибудь правонарушения. Обычно происходит так, что людям нужны дополнительные средства на наркотики", - добавляет эксперт.

Министерство здравоохранения (VM), в свою очередь, считает, что дискуссию необходимо продолжать. С одной стороны, как указала порталу TVNET директор департамента общественного здоровья Санта Ливиня, министерство заинтересовано в том, чтобы употребление наркотических веществ стали более безопасным. Например чтобы менялись шприцы, и была возможность избежать таких заболеваний как гепатит С и ВИЧ.

"С другой стороны, если убрать уголовную ответственность, это будет означать, что наркоманы перестанут бояться употреблять эти вещества, так как будут знать, что им за это ничего не будет.

Это наши опасения, чтобы использование наркотиков не стало шире. Все-таки уголовные наказания ограничивают употребление", - говорит Ливиня.

В то же самое время, сторонник идеи легализации марихуаны Юргис Лиепниекс указывает: если в Латвии декриминализируют употребление наркотиков, люди, у которых есть зависимость, больше не будут бояться просить помощи.

"Если человек попадает в больницу под воздействием тяжелого наркотика, мы видим, что в первую очередь он пытается сбежать. Это естественно, потому что единственное, на что он может рассчитывать - наказание. А на самом деле, он должен ожидать от государства помощи", - говорит Лиепниекс.

Немного статистики

Как показало исследование Балтийского института социальных наук "Анализ тенденций употребления наркотических веществ в тюрьмах в Латвии" в 2018 году,

21 % заключенных возрастной группы от 18 до 34 лет отметили, что употребляли наркотики за последние 12 месяцев тюрьмы. В 2014 году это число было ниже - 19 %.

В свою очередь, по отчету Европейского мониторингова Центра по наркотикам и наркомании, который касается ситуации в Латвии, в 2018 году 6488 нарушений закона были связаны с наркотиками. Из них 82 % – с употреблением или хранением наркотиков.