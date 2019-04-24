Пожертвовала собой ради сына. После 27 лет комы женщина пришла в себя

В момент автокатастрофы Мунире было 32 года. Автомобиль, за рулем которого сидел брат ее мужа, врезался в автобус. Женщина с сыном Омаром была на заднем сидении.

Перед столкновением она успела закрыть его телом, чтобы защитить, рассказал он в интервью эмиратской газете The National. Он сам отделался синяком на голове, а вот его мать получила серьезную черепно-мозговую травму и лишь в прошлом году очнулась в Германии.

В коме она провела 27 лет.

"Я не ставил на ней крест. Я всегда чувствовал, что когда-нибудь она проснется", - приводит слова Омара издание. "Я решил рассказать ее историю, чтобы люди не теряли надежды, если их близкие попадают в такую ситуацию.

Не приравнивайте их к мертвым, если они оказываются в таком положении", - подчеркнул он.

Со ссылкой The National Русская служба BBC пишет, что после катастрофы женщину положили в больницу, а позднее перевезли в Лондон. Затем ее снова перевезли - на этот раз в ОАЭ, где она жила, и в соответствии с ее страховкой положили в больницу, где она оставалась несколько лет.

В 2017 году семье предложили грант от Двора наследного принца - администрация предлагала деньги для перевода женщины в Германию. После прибытия в Германию прошел год. Как рассказал сын Омар, именно здесь случилось долгожданное событие.

По его словам, пробуждению послужил случай.

Как-то раз Омар начал громко спорить с персоналом больницы в палате и его мать пошевелилась.

"В палате было какое-то недопонимание, она подумала, что я в опасности, и это спровоцировало шок, - говорит он. - Она издавала странные звуки, я попросил врачей ее осмотреть. Они сказали, что все показатели в норме".

"Через три дня я проснулся от того, что кто-то звал меня по имени. Это была она! Она произносила мое имя. Я был на небесах от счастья.

Это был момент, о котором я мечтал годами - и ее первым словом было мое имя", - рассказал Омар.