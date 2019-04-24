Организаторы терактов на Шри-Ланке были образованы и состоятельны

В результате согласованных между собой нападений были убиты более 350 человек.

Большая часть организовавших нападение террористов принадлежали к среднему классу и состоятельной части среднего класса. Они отделились от двух малоизвестных исламских радикальных группировок и считали, что ислам должен стать единственной разрешенной в стране религией, сообщает АР.

"Они довольно хорошо образованные люди", - рассказал младший министр обороны Шри-Ланки Руван Виджевардене.

Как минимум у одного террориста было высшее образование в юриспруденции, а несколько других, возможно, учились в университетах Великобритании и Австралии.

Большинство жителей Шри-Ланки - буддисты, но присутствуют и большие общины индуистов, мусульман и христиан. У государства длинная история этнических и религиозных конфликтов.

Власти Шри-Ланки признали, что в распоряжении служб безопасности была информация о возможных нападениях во время Пасхи, однако они недостаточно обширно распространили предупреждения о них.

Нападения произошли в нескольких местах Шри-ланки.

Сообщения правительства о терактах на Пасху изначально были противоречивыми. В среду полиция сообщила, что нападения реализовали девять террористов-смертников, хотя днем ранее власти говорили о семи нападавших.

Ранее прозвучала и информация о связи всех нападавших с одной экстремистской исламской организацией.

Согласно последней информации, в связи с терактами были задержаны 60 человек. Полиции Шри-Ланки помогают вооруженные силы США и ФБР.