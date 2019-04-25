"От сценариста до первой леди Украины": Елена Зеленская

Владимир Зеленский в своей речи признался, что невероятно благодарен поддержке, которой оказали его родители и любимая жена Елена.

Елена в девичестве носила фамилию Кияшко. Примечательно, что с Зеленским она училась в параллельном классе в школе. Потом Елена получила специальность архитектор, но как сама призналась, никогда не работала по профессии.

Зеленский влюбился в Елену не в школе. Это произошло гораздо позже. У нее тогда был возлюбленный, но девушка выбрала Владимира.

"Он привлек меня порядочностью, интеллигентностью, остроумием. И потом, мне никогда с ним не было скучно!", - приводит слова Елены украинское издание "Факты".

Стоит также подчеркнуть, что поженилась пара только после восьми лет отношений.

"Мы не жили с Владимиром вместе до свадьбы. Мы восемь лет встречались, виделись, а жили каждый со своими родителями. Много наших друзей тоже так себя вели. Мы были молоды и не собирались быстрее жениться", - цитирует ее StarHit.ru.

Свадьба состоялась в 2003 году. В 2004 году у пары родилась дочь Александра, а в 2013 сын Кирилл.

Александра Зеленская ФОТО: скриншот видео

Елена всегда активно участвовала во всем, чем был занят Владимир. Раньше она писала сценарии для его номеров в КВН, потом для "Квартал-95", а позже была одной из сценаристов сериала "Слуга народа".

В многочисленных интервью женщин говорила, что у пары никогда не было крупных ссор. Об этом пишет StaHit.ru.

"С годами понимаешь, что даже мелкие недоговорки потом могут привести к большой проблеме. Поэтому мы стараемся все решать на берегу. Мы много лет притираемся друг к другу и уже достигли в этом успеха", - объяснила Зеленская.

Портал Вoom.ms подчеркивает, что для Елены Зеленской сложно в статусе первой леди.

"Я не из тех людей, которые комфортно чувствуют себя, находясь в центре внимания", - приводит ее слова портал.