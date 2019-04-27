Рецензия без спойлеров: "Мстители: Финал"

Каждая серия киновселенной Marvel имеет "безупречный баланс" юмора, драмы и экшна, с десертом в виде отличной графики и спецэффектов. Создатели прекрасно чувствуют публику и знают, как завоевать сердца. Студия умеет создавать как сольные фильмы, так и групповые.

Стоит только вспомнить "Стражей галактики", которые несмотря на то, как выделялись на фоне большинства выпускаемых фильмов - смогли собрать крупную кассу и огромное фан-сообщество вокруг себя.

Мстители для Marvel являются самым успешным проектом. Каждый супергерой в киновселенной сумел полюбиться большинству зрителей, их фильмы собирали и продолжают собирать приличные суммы. Лучшим решением было объединить этих героев, богов и сверхлюдей, а в дальнейшем разбавить команду и героями из космоса.

В прошлом году "Мстители: Война бесконечности" удивили зрителей не только вышеперечисленным. Этот фильм стал неким апофеозом всех идей, начинаний и стремлений студии, однако он завершился на трагической ноте - герои проиграли. Для студии это был серьёзный шаг. Ранее нам не показывали настолько мощный проигрыш.

Фотогалерея: Премьера "Мстители: Финал" в Лос-Анджелесе

Первый час "Финала" как раз об этом. Герои тоже люди, они также терпят неудачи. Попытки жить дальше, смирение и скорбь выходят на первый план. Однако они все-таки отличаются от простых смертных. Они герои, которые не выполнили свою работу, своё единственное предназначение.

Кинолента "Мстители: Финал" содержит в себе действительно неожиданные повороты. Вас несомненно удивят преображения Тора и Халка. Изменения являются полностью оправданными, и, охотно веришь в то, какими они стали (особенно Тор), подобно солдатам, пережившим войну. Войну, которая не щадит никого.

Хотя и Marvel пошли на большой риск, разбавив свои фильмы настолько страшной темой смерти, студия не была бы собой, не будь в фильме юмора. Юмор в картине остроумный и уместный. Последнее наиболее важно, так как студия играет с огнём, шутя в таком фильме.

Все-таки мы смотрим кино о супергероях. Естественно нас ждёт счастливый конец. Однако это будет счастливый конец с привкусом горечи. Будьте готовы к тому, что вы многократно будете сопереживать персонажам, а к горлу невольно будет подступать ком.

Операторская работа, актёрская игра, спецэффекты - всё на высшем уровне. Хотя от блокбастера, собирающего огромнейшие кассы другого ожидать не приходиться.

Хотя и фильм длится три часа, вам не покажется, что местами где-то растянуто или скомкано.

Достоин ли это фильм вашего внимания? Однозначно - да. Как можно пропустить картину, которая бьёт все рекорды продаж билетов по всему миру? Фильмы Marvel уже постепенно приобретают статус "культовости", так поучаствуйте в истории! А если Вам повезёт, так же как и мне, то зал будет активным. Как же круто, когда зрители аплодируют, радуются и переживают всё вместе с тобой.

Кстати, а вы знали, что безумный титан Танос добрался и до поисковой системы Google? При введении в строке поиска слова "Танос" в правой верхней части страницы будет изображение перчатки с Камнями Бесконечности. Смело нажимайте на неё и наблюдайте за тем, что будет происходить дальше.

Если вдруг у вас есть время и желание пересмотреть все 21 или часть фильмов Marvel перед походом на "Мстителей: Финал", то смотреть их следует в таком хронологическом порядке: 1. Первый Мститель (2011) 2. Капитан Марвел (2019) 3. Железный человек(2008) 4. Железный человек 2 (2010) 5. Невероятный Халк (2008) 6. Тор (2011) 7. Мстители (2012) 8. Железный человек 3 (2013) 9. Тор: Царство тьмы (2013) 10. Первый Мститель: Другая война (2014) 11. Стражи Галактики (2014) 12. Стражи Галактики 2 (2017) 13. Мстители: Эра Альтрона (2015) 14. Человек-муравей (2015) 15. Первый Мститель: Противостояние (2016) 16. Доктор Стрэндж (2016) 17. Человек-паук: Возвращение домой (2017) 18. Тор: Рагнарек (2017) 19. Черная Пантера (2018) 20. Мстители: Война бесконечности (2018) 21. Человек-муравей и Оса (2018)

Стоит упомянуть, что на сайте Rotten Tomatoes у картины рейтинг 96% (93% по мнению аудитории).

P.S. Сцен после титров нет.