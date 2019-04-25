В Бразилии "задержали" попугая наркоторговцев
Полицией Бразилии в штате Пиауи были задержаны не только наркоторговцы, но и их попугай. Об этом сообщает The Guardian.
При приближении сотрудников полиции попугай закричал: "Мама, полиция!", однако после "задержания" птица не сказалани слова.
Как сообщается, птица выдресирована предупреждать о приходе полиции. Согласно словам офицеров, как только они подошли к жилищу дилеров, попугай закричал. Однако наркоторговцев все равно арестовали.
Globo сообщает, что с момента ареста птица не произнесла ни слова в присутствии сотрудников полиции. Местный ветеринар сказал, что попугай не стал сотрудничать со следствием: "В помещении было много офицеров, но птица молчала".
В результате, попугай был передан бразильскому зоопарку, где он научиться летать, прежде чем его выпустят на свободу в июле.