Чт, 25.04.2019
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В Риге снова были значительные пробки

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Деглавский мост

ФОТО: Īriss Sviklis/LETA

Вечером, 25 апреля, на улицах вокруг закрытого Деглавского моста и в других столичных районах вновь стояли автомобильные пробки, свидетельствует информация на сайте "Balticmaps.eu".

Заторы были на Земитанском мосту и ул. Иерикю по направлению в центр. Также пробки стояли на ул. Пернавас и Сенчу.

Пробка в сторону центра была и на Вантовом мосту. Затруднено движение было на Островном и Каменных мостах по направлению в Пардаугаву.

Как сообщалось, в четверг с 5 часов утра для движения закрыт путепровод ул. Аугуста Деглава, в результате чего существенно изменились маршруты движения общественного транспорта, а в соседних с мостом районах образовались автомобильные заторы.

Фото: Деглавский мост закрыт

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