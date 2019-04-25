В Риге снова были значительные пробки

Заторы были на Земитанском мосту и ул. Иерикю по направлению в центр. Также пробки стояли на ул. Пернавас и Сенчу.

Пробка в сторону центра была и на Вантовом мосту. Затруднено движение было на Островном и Каменных мостах по направлению в Пардаугаву.

Как сообщалось, в четверг с 5 часов утра для движения закрыт путепровод ул. Аугуста Деглава, в результате чего существенно изменились маршруты движения общественного транспорта, а в соседних с мостом районах образовались автомобильные заторы.