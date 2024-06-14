В нулевых в рижском районе Плявниеки популярным ночным заведением был клуб Faraons на улице Лубанас, 113c, с современно оформленными для тех лет танцплощадками, богатым ассортиментом напитков в нескольких барах и VIP-залами. TVNET+ поговорил с его техническим директором Евгением Пустохайловым, который работал там со дня основания и до самого закрытия.

72-летний Евгений начинал свою деятельность еще с клубов Alligators и Jim Beam. Это был конец 90-х и начало нулевых. Понятно, что бизнес тех лет был довольно рисковый и хотелось привнести что-то от Запада, той жизни, которую удалось подглядеть в модных журналах, популярных боевиках и телевизионной рекламе.

Собеседник вспоминает, что клуб в те годы открывался на деньги семьи, которая имела непосредственное отношение к Лубанскому рынку (ул. Лубанас, 113e).