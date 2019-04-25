Найдено продолжение романа "Заводной апельсин"

Рукопись затерялась в бумагах в доме писателя в 1970-х годах. Когда в 1993 году автор скончался, его дом был продан, а архив был перемещён в фонд Берджесса в Манчестере. Директор фонда Эндрю Бисвелл нашёл рукопись ненароком.

В 1975 году автор романа говорил, что продолжение романа не продвинулось дальше задумки. В найденой рукописи 200 страниц.

Как говорят исследователи, рукопись — это анализ реакции общества на роман и экранизацию "Заводной апельсин". После выхода произведения и фильма совершилось множество преступлений. Люди просто подражали персонажам книги. Инцидент и стал тем, что побудило Берджесса начать работу над The Clockwork Condition.

"Это удивительное открытие. The Clockwork Condition — частично философские рассуждения, частично — автобиография. Это контекст самой знаменитой работы Берджесса, он открывает нам его взгляды на преступления и наказания. А также проливает свет на сложные отношения самого писателя с его романом "Заводной апельсин", работу над которым он пересматривал всю жизнь", — рассказал директор фонда Эндрю Бисвелл.

"Заводной апельсин" — роман Энтони Бёрджесса, который он написал в 1962 году. Книга легла в основу одноимённого фильма, снятого в 1971 году Стэнли Кубриком.

Бёрджесс написал свой роман сразу после того, как врачи поставили ему диагноз "опухоль мозга" и заявили, что жить ему осталось примерно год. Позднее автор в интервью Village Voice говорил: "Эта чёртова книга — труд, насквозь пропитанный болью… Я пытался избавиться от воспоминаний о своей первой жене, которую во время Второй мировойзверски избили четверо дезертиров американской армии. Она была беременна и ребёнка после этого потеряла. После всего, что произошло, она впала в дикую депрессию и даже пыталась покончить жизнь самоубийством. Позже она тихонько спилась и умерла".