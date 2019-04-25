"Просто исчез с деньгами": Лобода не получила гонорар за концерт в Риге

Концерты в Литве были организованы в рамках тура по Прибалтике.

В Риге и Таллине состоялись два концерта, но, как говорит певица, она и её команда, как выяснилось, выступали бесплатно.

"Никто и не догадывался, что эти концерты я и моя команда работали абсолютно бесплатно, потому, что организатор, на момент нашего приезда в Латвию, просто исчез с деньгами. Но мы приняли решение выступать на всех площадках, обозначенных в туре, потому, что для меня самым важным является петь для моего зрителя", — написала Лобода.

Певица рассказала, что несмотря на неприятную ситуацию, она собиралась выступить в Вильнюсе, но выяснилось, что сцена была не оплачена, а власти столицы Литвы не разрешили артистам петь на улице.

"Я готова была выйти на улицу и петь для вас без оборудования, но администрация города не позволила нам проведение подобного мероприятия. В связи с этим, мы просто вынуждены отменить оставшиеся концерты в Литве, сегодня Вильнюс, 27 апреля Клайпеда", — рассказала артистка.