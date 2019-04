"Просто исчез с деньгами": Лобода не получила гонорар за концерт в Риге

Дорогие друзья, у меня для вас сегодня не очень хорошие новости. Как вы знаете, последние дни мы находились в туре по Прибалтике, у нас состоялось 2 концерта в Риге и Таллинне, оба города встречали нас абсолютными аншлагами и мы были счастливы петь для вас. Никто и не догадывался, что эти концерты я и моя команда работали абсолютно бесплатно, потому, что организатор , на момент нашего приезда в Латвию, просто исчез с деньгами. . Но мы приняли решение выступать на всех площадках обозначенных в туре, потому, что для меня самым важным является петь для моего зрителя. Но сегодня, прилетев в Вильнюс, мы обнаружили, что мы не можем выйти на сцену, потому , что сцены попросту нет. Организатор не оплатил площадку , ни свет , ни звук . У нас отсутствует технический райдер , без которого проведение концерта невозможно. Я готова была выйти на улицу и петь для вас без оборудования, но администрация города не позволила нам проведение подобного мероприятия. В связи с этим , мы просто вынуждены отменить оставшиеся концерты в Литве, сегодня Вильнюс, 27го апреля Клайпеда. Концерт в Калининграде мы всеми силами пытаемся сохранить. Я со своей стороны гарантирую, что мы приложим все усилия, чтобы организатор концертов понёс уголовное наказание. Спасибо за понимание. И я надеюсь , что в скором времени мы обязательно увидимся! Ваша Lo🙏 #Tour#Прибалтика 🕊 п.с. Уважаемые артисты , будьте осторожны и никогда не работайте с этим человеком - имя организатора -Теймураз Топчиашвили!!

