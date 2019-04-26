Пт, 26.04.2019
Зеленский же, что бы о нем ни говорили, взялся вовсе не ниоткуда: он именно оттуда, из "ящика". Остающегося для большинства украинцев основным источником информации об окружающем мире. Иван Пауков, комментатор TVNET
  • RUS TVNET
  • Красотка
  • Мода
  • Наряд дня: Мелания Трамп в тренде сезона - легком и женственном в горошек

Наряд дня: Мелания Трамп в тренде сезона - легком и женственном в горошек
Стильный пример

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: Reuters/AFP/AP/ScanPix

Первая леди США показала, какой принт является самым трендовым в этом сезоне. На лужайке возле Белого дома 47-летняя Мелания Трамп появилась в летнем белом платье в горошек от Alessandra Rich и туфлях на шпильке  Manolo Blahnik.

Как ранее писал Русский TVNET, не так давно супруга короля Испании Филиппа VI Летиция, которая славится своим безупречным вкусом и регулярно входит в ТОП-5 самых стильных монарших особ в мире, в очередной раз показала, что следит за модными тенденциями, и продемонстрировала, как и с чем носить хит сезона - принт polka dot (попросту - "горошек").

Теперь же это сделала еще одна икона стиля - Мелания Трамп. Смотрите, как нежно и женственно!

ФОТО: Reuters/AFP/AP/ScanPix

ФОТО: Reuters/AFP/AP/ScanPix

ФОТО: Reuters/AFP/AP/ScanPix

Больше фото смотрите в нашей галерее

Читать также

Актуально

НАВЕРХ