Наряд дня: Мелания Трамп в тренде сезона - легком и женственном в горошек
Первая леди США показала, какой принт является самым трендовым в этом сезоне. На лужайке возле Белого дома 47-летняя Мелания Трамп появилась в летнем белом платье в горошек от Alessandra Rich и туфлях на шпильке Manolo Blahnik.
Как ранее писал Русский TVNET, не так давно супруга короля Испании Филиппа VI Летиция, которая славится своим безупречным вкусом и регулярно входит в ТОП-5 самых стильных монарших особ в мире, в очередной раз показала, что следит за модными тенденциями, и продемонстрировала, как и с чем носить хит сезона - принт polka dot (попросту - "горошек").
Теперь же это сделала еще одна икона стиля - Мелания Трамп. Смотрите, как нежно и женственно!
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