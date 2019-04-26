Пт, 26.04.2019
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Скончалась звезда картины "Тихий Дон" Элина Быстрицкая

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Элина Быстрицкая в картине "Тихий Дон"

ФОТО: скриншот видео

Советская и российская актриса театра и кино Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщает Газета.ru.

Издание приводит заявление Малого театра, где работала артистка.

В последние годы Быстрицкая страдала тяжелой болезнью.

На данный момент не сообщается  о времени и месте прощания с актрисой.

Элина Быстрицкая служила в Малом театре с 1958 года. В кино начала сниматься с 1950 года.

Невероятную популярность ей принесла роль донской казачки Аксиньи в фильме "Тихий Дон", который снял Сергей Герасимов по роману Михаила Шолохова.

В 1978 году Быстрицкая получила звание Народной артистки СССР, а в 2006 году стала лауреатом Премии Правительства Российской Федерации в области культуры. В 2016 году стала лауреатом российской национальной театральной премии "Золотая маска — 2019" — за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. 

Несколько лет актриса служила в Вильнюсском русском драматическом театре.

Быстрицкая снялась в более чем 15 кинокартинах. За ее плечами десятки театральных постановок.

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