Скончалась звезда картины "Тихий Дон" Элина Быстрицкая

Издание приводит заявление Малого театра, где работала артистка.

В последние годы Быстрицкая страдала тяжелой болезнью.

На данный момент не сообщается о времени и месте прощания с актрисой.

Элина Быстрицкая служила в Малом театре с 1958 года. В кино начала сниматься с 1950 года.

Невероятную популярность ей принесла роль донской казачки Аксиньи в фильме "Тихий Дон", который снял Сергей Герасимов по роману Михаила Шолохова.



В 1978 году Быстрицкая получила звание Народной артистки СССР, а в 2006 году стала лауреатом Премии Правительства Российской Федерации в области культуры. В 2016 году стала лауреатом российской национальной театральной премии "Золотая маска — 2019" — за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

Несколько лет актриса служила в Вильнюсском русском драматическом театре.