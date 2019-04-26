Скончалась звезда картины "Тихий Дон" Элина Быстрицкая

Советская и российская актриса театра и кино Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщает Газета.ru.
Издание приводит заявление Малого театра, где работала артистка.
В последние годы Быстрицкая страдала тяжелой болезнью.
На данный момент не сообщается о времени и месте прощания с актрисой.
Элина Быстрицкая служила в Малом театре с 1958 года. В кино начала сниматься с 1950 года.
Невероятную популярность ей принесла роль донской казачки Аксиньи в фильме "Тихий Дон", который снял Сергей Герасимов по роману Михаила Шолохова.
В 1978 году Быстрицкая получила звание Народной артистки СССР, а в 2006 году стала лауреатом Премии Правительства Российской Федерации в области культуры. В 2016 году стала лауреатом российской национальной театральной премии "Золотая маска — 2019" — за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.
Несколько лет актриса служила в Вильнюсском русском драматическом театре.
Быстрицкая снялась в более чем 15 кинокартинах. За ее плечами десятки театральных постановок.