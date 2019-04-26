Пт, 26.04.2019
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Большой субботник пройдет почти в 1400 местах по всей Латвии

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В преддверии Большого субботника, который состоится 27 апреля, латвийцы на интернет-сайте talkas.lv до середины четверга отметили 1389 мест по всей территории Латвии, где пройдет субботник, сообщил агентству ЛЕТА представитель организатора Большого субботника Кристап Грецкис.

В этом году организаторы субботника призывают людей не только собирать мусор, но и сразу же его сортировать.

"Думая о следующих 100 годах Латвии, в этом году мы хотим поднять традицию субботника на новый уровень, акцентируя внимание на образовании общества и информировании о мировых процессах в сфере охраны окружающей среды, так как Латвия не может жить в отрыве от всего мира. Более того - мы являемся одной из тех стран мира, которая в сфере заботы об окружающей среде может стать примером для других стран мира", - отметила руководитель Большого субботника Вита Яунземе.

За десять лет проведения Большого субботника в нем приняли участие около 500 000 человек.

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