Большой субботник пройдет почти в 1400 местах по всей Латвии

"Думая о следующих 100 годах Латвии, в этом году мы хотим поднять традицию субботника на новый уровень, акцентируя внимание на образовании общества и информировании о мировых процессах в сфере охраны окружающей среды, так как Латвия не может жить в отрыве от всего мира. Более того - мы являемся одной из тех стран мира, которая в сфере заботы об окружающей среде может стать примером для других стран мира", - отметила руководитель Большого субботника Вита Яунземе.