На Шри-Ланке снова прогремели взрывы

На Шри-Ланке в 200 километрах от Коломобо прогремело три новых взрыва, сообщает Интерфакс со ссылкой на Sky News.
Пока нет информации о пострадавших и погибших.
Как сообщает CNN, взрывы произошли во время операции в городе Калмунай, которую проводили полиция и армия. Полиция была вынуждена вступить в перестрелку.
Полицейские обнаружили место в городе Саммантурай, который расположен в десяти километрах от Калмуная, где производились бомбы для террористов-смертников, отмечает Sky News.
Напомним, на минувшей неделе на Шри-Ланке произошла серия терактов - прогремело девять взрывов в трех католических церквях и четырех отелях. Погибло по меньшей мере 253 человека.