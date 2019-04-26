Пт, 26.04.2019
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На Шри-Ланке снова прогремели взрывы

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21 и 22 апреля на Шри-Ланке прогремела серия взрывов.

ФОТО: EPA/Scanpix

На Шри-Ланке в 200 километрах от Коломобо прогремело три новых взрыва, сообщает Интерфакс со ссылкой на Sky News.

Пока нет информации о пострадавших и погибших.

Как сообщает CNN, взрывы произошли во время операции в городе Калмунай, которую проводили полиция и армия. Полиция была вынуждена вступить в перестрелку.

Полицейские обнаружили место в городе Саммантурай, который расположен в десяти километрах от Калмуная, где производились бомбы для террористов-смертников, отмечает Sky News.

Напомним, на минувшей неделе на Шри-Ланке произошла серия терактов - прогремело девять взрывов в трех католических церквях и четырех отелях. Погибло по меньшей мере 253 человека.

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