На Шри-Ланке снова прогремели взрывы

Пока нет информации о пострадавших и погибших.

Как сообщает CNN, взрывы произошли во время операции в городе Калмунай, которую проводили полиция и армия. Полиция была вынуждена вступить в перестрелку.

Полицейские обнаружили место в городе Саммантурай, который расположен в десяти километрах от Калмуная, где производились бомбы для террористов-смертников, отмечает Sky News.