Тогда и сейчас: как изменились самые известные модели Playboy 90-х

ФОТО: TASS/LETA, publicitātes

Памела Андерсон

1991 год. "Playboy" девушка февраля

С 1999 года Памела - активный борец за права животных. Она также была членом организации по защите прав животных PETA, а также является веганом. Кроме того, она участвовала в некоторых политических процессах, направляя открытое письмо президенту США Бараку Обаме в 2008 году с призывом легализовать марихуану, а в 2015 году в открытом письме обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить судно, перевозящее 1,700 тонн мяса Японского кита.

ФОТО: AP/LETA, publicitātes

Стефани Сеймур

1991 год. "Playboy" девушка марта

Стефани продолжила карьеру в качестве супермодели, сыграла эпизодическую роль в криминальном сериале "Закон и порядок", а также в художественном фильме "Поллок". В 2000 году Стефания вошла в ТОП-100 самых сексуальных женщин мира, заняв престижное 91-е место.

После 2000 года ее жизнь стала напоминать идиллию - она вышла замуж за влиятельного предпринимателя, и начала жизнь богатой домохозяйки, но это не продолжилось долго. Уже в 2016 году она, и ее старший сын Питер предстали перед судом за неадекватные действия и вождение в нетрезвом виде под воздействием наркотиков.

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Коринна Харни

1992 год. "Playboy" девушка июня

Коринна продолжила свою карьеру в качестве актрисы и продюсера, чьи работы, к сожалению, не так широко ценились, как во время ее образа зайчика Playboy. Во второй раз слава пришла к ней в 2002 году, когда Коринна снялась в эпизодической роли в культовом криминальном сериале "C.S.I.: Место преступления".

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Эрика Элениак

1993 год. "Playboy" девушка декабря

Жизнь Эрики то круто поднималась вверх, то резко спускалась вниз. Элениак продолжила свою карьеру в сериале "Baywatch", где она сыграла беззаботную Шонни Маклин. Однако в личной жизни она боролась с расстройством пищевого поведения в течение длительного времени и даже была госпитализирована. Но вскоре после этого она настолько прибавила в весе, что приняла участие в шоу похудения на канале VH1 "Celebrity Fitness Club".

В 2010 году она вернулась на экраны, сыграв одну из эпизодических ролей в сериале "Отчаянные домохозяйки".

ФОТО: Reuters/LETA, publicitātes

Эль Макферсон

1994 год. "Playboy" девушка мая

Вероятно, одна из самых успешных зайчиков Playboy, которая продолжила свою карьеру в качестве супермодели и общественного активиста. С 2010 года она также ведет телепередачу "Следующая супермодель Ирландии". На данный момент Эль является европейским послом в компании RED, основанной ирландским рок-музыкантом Боно для сбора средств на борьбу со СПИДом, туберкулезом и малярией в африканских странах. Она также является послом доброй воли ЮНИСЕФ.

ФОТО: Reuters/LETA, publicitātes

Синди Кроуфорд

1996 год. "Playboy" девушка мая

Карьера этой супермодели также была довольно успешной. Кроуфорд активно участвует в индустрии красоты, популяризируя различные косметические процедуры. Кроме того, она сделала свою первую пластическую операцию в возрасте 28 лет.

В 2005 году Крауфорд выпустил серию дизайнерской мебели "Cindy Crawford Home Collection".

В 2011 году Кроуфорд возобновила свою активную модельную карьеру, а в 2015 году она опубликовала биографическую книгу "Becoming".

ФОТО: AP/LETA, publicitātes

Клаудия Шиффер

1997 год. "Playboy" девушка мая

Шиффер принадлежит рекордом - она включена в Книгу рекордов Гиннесса как модель,которая чаще всего появлялась на обложках журналов. Она также также попробовала свои силы в актерском мастерстве и снялась в британском рождественском фильме "Love Actually".

ФОТО: AP/LETA

Наоми Кэмпбелл

1998 год. "Playboy" девушка декабря

Самой большой проблемой этой супермодели был ее цвет кожи - поэтому до конца 1999 года она не подписала ни одного контракта с какой-либо косметической компанией. Вместе с женой Дэвида Боуи она присоединилась к движению Diversity Coalition и даже отправила открытое письмо дизайнерам высокой моды, обвиняя их в расизме.