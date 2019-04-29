Behemoth пережили арест в России, и вот спустя 14 лет они в Риге

В четверг, 3 октября в концертном зале Palladium с пиротехническим шоу выступит одна из скандальнейших и впечатляющих современных метал-групп Behemoth.
В Ригу коллектив привезет свой одиннадцатый студийный альбом I Loved You at Your Darkest, который вышел в октября прошлого года.
В рамках мини-турне Ecclesia Diabolica Baltica группа Behemoth” даст концерты не только в странах Балтии, но в родной Польше.
"Ecclesia Diabolica Baltica – это наше самое большое шоу, где мы удивим сценографией и новой программой. Вместе с нами будет также хорошая компания. Не пропусти! Приходи и присоединись!", - приглашает лидер группы Адам Дарский (Nergal).
Behemoth основан в 1991 году в Польше в городе Гданьске.
Свою узнаваемость коллектив приобрел благодаря альбомам Demigod (2004), The Apostasy (2007) и Evangelion (2009), но музыкальные критики высоко оценили их работу 2014 года The Satanist, за которую Behemoth получил не только больше всего наград, но также приз от издания Metal Hammer.
Именно в 2014 году были отменены концерты группы на территории России, а самих музыкантов арестовали. Причиной были названы неправильно оформленные визы.
Задержание коллектива вызвало широкий общественный резонанс в мире тяжелой музыки. Стоит упомянуть, что в России также часто отменялись концерты таких метал-групп как Cannibal Corpse и Bephegor.
Новый альбом Behemoth называется I Loved You at Your Darkest (2018). Пластинка также получила признание со стороны критиков.
В Латвию группа возвращается после 14-летнего перерыва – предыдущий концерт Behemoth проходил в легендарном клубе Salamandra.
Вместе с Behemoth выступит также польская death metal группа In Twilight`s Embrace, норвежцы Whoredom Rife и швейцарский авангардный проект Zeal & Ardor.
Начало концерта в 18:30. Билеты можно приобрести на странице ticketshop.lv.