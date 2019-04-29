Behemoth пережили арест в России, и вот спустя 14 лет они в Риге

В Ригу коллектив привезет свой одиннадцатый студийный альбом I Loved You at Your Darkest, который вышел в октября прошлого года.

В рамках мини-турне Ecclesia Diabolica Baltica группа Behemoth” даст концерты не только в странах Балтии, но в родной Польше.

Behemoth ФОТО: Пресс-фото

"Ecclesia Diabolica Baltica – это наше самое большое шоу, где мы удивим сценографией и новой программой. Вместе с нами будет также хорошая компания. Не пропусти! Приходи и присоединись!", - приглашает лидер группы Адам Дарский (Nergal).

Behemoth основан в 1991 году в Польше в городе Гданьске.

Свою узнаваемость коллектив приобрел благодаря альбомам Demigod (2004), The Apostasy (2007) и Evangelion (2009), но музыкальные критики высоко оценили их работу 2014 года The Satanist, за которую Behemoth получил не только больше всего наград, но также приз от издания Metal Hammer.

Именно в 2014 году были отменены концерты группы на территории России, а самих музыкантов арестовали. Причиной были названы неправильно оформленные визы.

Задержание коллектива вызвало широкий общественный резонанс в мире тяжелой музыки. Стоит упомянуть, что в России также часто отменялись концерты таких метал-групп как Cannibal Corpse и Bephegor.

ФОТО: imago/Future Image / Scanpix

Новый альбом Behemoth называется I Loved You at Your Darkest (2018). Пластинка также получила признание со стороны критиков.

В Латвию группа возвращается после 14-летнего перерыва – предыдущий концерт Behemoth проходил в легендарном клубе Salamandra.

Вместе с Behemoth выступит также польская death metal группа In Twilight`s Embrace, норвежцы Whoredom Rife и швейцарский авангардный проект Zeal & Ardor.