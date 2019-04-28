Звезда недели: Стас Михайлов - 10 фактов о покорителе дамских сердец

1. Первая работа в Москве у Стаса Михайлова появилась в 1992 году - это был развоз видеокассет.

2. Свою первую песню, которая попала в радиоэфиры артист написал в 1992 году.

3. Невероятный успех пришел к Михайлову только в начале 2000-х, после того как была выпущена его самая известная композиция - "Без тебя".

4. В 2008 году в рамках презентации своего альбома "Жизнь-река" артист собрал пять раз Большой Концертный зал "Октябрьский" вместимостью 3727 мест.

5. В 2011 году Стас Михайлов дал три крупных концерта в Кремлевском дворце (рассчитан на 6 тысяч человек) с новой программой "Только Ты".

6. В 2011 году певец сместил с первой строчки рейтинга издания Forbes Марию Шарапову и стал лидером топа "50 главных российских знаменитостей".

7. Михайлов десятикратный Лауреат премий "Шансон года" и восьмикратный обладатель премии "Золотой граммофон".

8. Певец 8 раз выступил на фестивале "Песня года".

9. Стас Михайлов женат в третий раз, всего у него шестеро детей - сыновья Никита и Андрей, а также дочери Ева, Дарья, Иванна и Мария.

10. Артист выпустил 12 студийных альбомов, 2 концертника и 3 сборника.