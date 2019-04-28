Вс, 28.04.2019
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Звезда недели: Стас Михайлов - 10 фактов о покорителе дамских сердец

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Стас Михайлов

ФОТО: https://www.instagram.com/stas_mihailoff

27 апреля день своего рождения отметил любимец женских сердец - популярный российский певец Стас Михайлов. Артисту исполнилось 50 лет. Русский TVNET решил рассказать своим читателям 10 фактов о нем. 

1. Первая работа в Москве у Стаса Михайлова появилась в 1992 году - это был развоз видеокассет. 

2. Свою первую песню, которая попала в радиоэфиры артист написал в 1992 году. 

3. Невероятный успех пришел к Михайлову только в начале 2000-х, после того как была выпущена его самая известная композиция - "Без тебя".

4. В 2008 году в рамках презентации своего альбома "Жизнь-река" артист собрал пять раз Большой Концертный зал "Октябрьский" вместимостью 3727 мест. 

5. В 2011 году Стас Михайлов дал три крупных концерта в Кремлевском дворце (рассчитан на 6 тысяч человек) с новой программой "Только Ты". 

6. В 2011 году певец сместил с первой строчки рейтинга издания Forbes Марию Шарапову и стал лидером топа "50 главных российских знаменитостей".

7. Михайлов десятикратный Лауреат премий "Шансон года" и восьмикратный обладатель премии "Золотой граммофон".

8. Певец 8 раз выступил на фестивале "Песня года".

9. Стас Михайлов женат в третий раз, всего у него шестеро детей - сыновья Никита и Андрей, а также дочери Ева, Дарья, Иванна и Мария. 

10. Артист выпустил 12 студийных альбомов, 2 концертника и 3 сборника. 


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Всех с Вербным Воскресеньем! 🙏🏽

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Всем доброго дня !!!

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С добрым утром, мир!!!

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