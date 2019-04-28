"С днем рождения, Musiqq!": Латвийские поп-звезды "взорвали" Арену Рига

Зал был забит людьми почти полностью. В партере было невозможно протолкнуться, а сидячие места были заняты на восемьдесят процентов.

Зрители, которые пришли на концерт были совершенно различными: это были веселые девушки-подружки, парни-студенты и школьники, влюбленные, жены с мужьями и дети. Невероятно много детей.

Еще до начала концерта можно было ощутить, что вокруг царит дружелюбная и радостная обстановка. Солнце, которое сегодня зарядило публику хорошим настроением, передалось и на все время концерта.

Когда на сцене появились элегантные Musiqq в белых пиджаках, счастью поклонников не было предела.

Они встретили зрителей песней про день рожденья, где в тексте попросили зрителей поднять руки. Таким образом, эти настоящие профессионалы завели зал с пол-оборота.

Для тех, кто не знает. Musiqq - это не только два солиста Эмиль Бальцер и Марат Оглезнев. Вместе с ними на сцене в этот юбилейный вечер была целая команда профессиональных музыкантов, а также три очаровательные бэк-вокалистки.

Сцена была оформлена огромным LED-экраном, на которым транслировалась графика, которая соответствовала каждой композиции, а дополнение из светового шоу производило впечатление максимальной вовлеченности зрителя в происходящее на сцене.

Этот вечер был очень значимым для парней, ведь - это не просто 10 лет невероятного успеха. На данный момент - это 10 выпущенных альбомов и десятки хитов, которые знают и любят не только в Латвии, но и далеко за ее пределами.

Напомним, в 2011 году Musiqq представляли Латвию на международном конкурсе "Евровидение" с композицией "Angel in Disguise". Про нее они тоже не забыли в этот юбилейный вечер. Она прозвучала великолепно, вызвав приятную волну ностальгии.

Арена Рига рукоплескала и не жалела оваций для любимых артистов. А как люди пели! Невероятное чувство единения, а в какие-то моменты даже умиротворения с блуждающими огнями мобильных телефонов по всему залу.

Musiqq - это та группа, которая способна стать "твоей" вне зависимости от возраста или семейного положения. Когда Марат рассказывал о создании одной из песен он объяснил, что написал на основе мыслей и чувств молодого отца - Tētis var visu.

Еще у ребят не отнять их умения своим творчеством объединять людей, ломать стереотипы, стирать границы и сближать. В этот юбилейный вечер песни звучали на трех языках - латышском, русском и английском.

С днем рождения, Musiqq. Продолжайте "жечь" в том же духе! Определенно, такое огромное количество поклонников говорит о невероятной любви к вашему творчеству, а также о том, что вы все делаете правильно. До встречи на 15-летии!